Protesta de habitantes en La Boquilla por instalación de antena de telecomunicaciones

Foto suministrada a RCN Radio.

Habitantes del sector de los Morros y de La Boquilla, decidieron sentarse frente a un área de playa, para impedir la instalación de una antena de telecomunicaciones en ese zona, ubicada al norte de Cartagena.

Celmira Zuluaga, una de las participantes de la protesta, manifestó que el plantón se realizó debido a que los pobladores se oponen a que dicha antena funcione cerca a sus viviendas, asegurando que este tipo de estructuras emanan una radiación que se constituye en un riesgo para la salud.

La mujer de 70 años de edad, decidió defender sus derechos sentándose a un costado de la excavación en donde iba a ser instalada la antena. Sin embargo, señala que pese a que la protesta era pacífica, el accionar de la Policía Metropolitana fue muy diferente.

Denuncia la ciudadana que de forma violenta fueron desalojados del lugar, sin respetar no sólo su condición de personas de la tercera edad, sino que tenían documentos, entre estos una orden emitida por la Alcaldía de Cartagena, que ordenaban la detención de la instalación de la antena.

“Estábamos sentados, personas adultas, mayores como yo, a un lado del hueco para impedir que esto se hiciera. Nos sacaron a rastras, a patadas, con gases lacrimógenos. No fue el Esmad, fueron las mujeres de la policía. Parecían unas bestias”, expresó.

Y agregó: “Se pasaron por la galleta toda la normatividad, las leyes, aquí no les importó nada. No entiendo quien es el interesado de que esto se haga así, esto es un negocio particular de la empresa Tigo que contrató a una empresa que se llama Global Comunicaciones que son los que construyen la antena y no se que poder tienen o qué han hecho para que se salten todas las normas”.

Pese a la negativa de los manifestantes, parte de la antena fue instalada. Sin embargo, Lizardo del Río, inspector de Policía de La Boquilla, indicó que ordenó al contratista parar los trabajos hasta que no se realice una audiencia, que se celebrará mañana a las 10 de la mañana, para esclarecer lo ocurrido y verificar los permisos que cuenta el contratista para adelantar los trabajos en cuestión.

“Efectivamente, ante el despacho del inspector de Policía se coloca una queja donde presuntamente se señala que la licencia que otorgó Planeación y la concesión de la Dimar, dan unas coordenadas para la instalación del poste y la antena y lo que dicen es que esas coordenadas que están dentro de la licencia no son las que se están realizando para colocar el poste. Las coordenadas no coinciden y en vista de eso, he convocado a una audiencia mañana en conformidad con el Nuevo Código Nacional de Policía”, apuntó.

De acuerdo con Antonio Caballero, presidente de la Red de Veeduría de Cartagena, la licencia que soporta la instalación de esta antena de telecomunicaciones fue emitida por Luz Elena Paternina, quien se desempeñaba como Secretaria de Planeación de la Alcaldía de Cartagena. Advierte además que alrededor de 10 antenas de este tipo están próximas a ser instaladas, amparadas bajo licencias irregulares, en zonas internas de la ciudad y que está en contravía a lo establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial.