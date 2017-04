Protesta estudiantil en Magangué, Bolívar, dejó varios policías heridos y dos menores aprehendidos

De una manifestación pacífica a un verdadero caos, se transformó una protesta que adelantaban estudiantes de la Institución Educativa Manuel Atencia Ordoñez (Mao), del municipio de Magangué, en el sur del departamento de Bolívar.

Los menores que cursan bachillerato, decidieron bloquear la única vía de entrada y salida del municipio, para manifestar su rechazo a los traslados de algunos docentes del plantel que vienen realizando por parte de la Secretaría de Educación de Magangué.

“Los estudiantes protestando por unos traslados inconsultos e ilegales que está haciendo la Secretaría de Educación, no les dio más chance que bloquear la carretera frente a su colegio y en ese momento arremete contra ellos”, expresó un docente del colegio.

El hecho llevó a que se convocara una reunión entre personal de la Policía Nacional, representantes de la Alcaldía, Personería Municipal y Comisarios de Familia, con directivos del colegio para analizar la problemática y levantar el bloqueo que se presentaba en la carretera.

Tras culminado dicho encuentro, uniformados proceden a despejar la vía que estaba obstruida por palos, piedras y llantas. Cuando de un momento a otro, según las autoridades, estudiantes y jóvenes externos al establecimiento educativo, comenzaron a agredir a los policías, generándose un enfrentamiento que dejó al menos cuatro agentes heridos y dos menores aprehedidos.

“Golpean al teniente Arteaga, que estaba junto a la Personera Municipal que también resultó herida. A un patrullero le cogen tres puntos de sutura en la cabeza, el teniente Arteaga pierde un diente, le cogen unos puntos en los labios y otros policias resultan con golpes y laceraciones por objeto contundente”, expresó el mayor Juan Montoya, comandante de la Policía en Magangué.

Uno de los momentos más delicados que se presentó durante el enfrentamiento, y que aparece en el video suministrado a RCN Radio, es cuando un uniformado realiza disparos al aire para dispersar a los menores manifestantes. “Ellos (policías) hacen tres disparos, hay niños heridos y algunos los detuvieron”, acotó el mismo educador.

Sin embargo, a pesar del registro fílmico, el mayor Montoya, sostuvo que frente a ese suceso, no existe ninguna prueba o evidencia que corrobore el proceder de algún agente adscrito a la jurisdicción y que estuvieron en el operativo, argumentando que en la acción y por tratarse de una manifestación que involucran menores, no se utilizaron gases lacrimogenos, armas y no se requirió de presencia del Esmad.

“Una persona me mostró un video donde supuestamente un policía hace unos disparos, yo le dije que con mucho gusto si me trae la vainilla y me regala una declaración, la recepciono y si es el caso es necesario proceder contra el oficial, con mucho gusto. Pero me muestran un video que no se muestra bien, que está hecho a las carreras y me muestra una vainilla pero en una fotografía”, señaló.

El incidente llevó a que el alcalde Pedro Alí Alí, convocara un consejo extraordinario de seguridad. Al término de este, el secretario de Educación, Oscar Menco, manifestó que no es la primera vez que estudiantes del Mao realizan manifestaciones y bloqueos en la vía, pero sostuvo que esta última jornada de protesta llevó el inicio de una investigación, debido a que se presume que los menores estarían siendo influenciados por los docentes para desarrollar este tipo de acciones.

“Tenemos esa hipótesis porque está claro porque no hay razón alguna para que los estudiantes en horas académicas estén tomándose las vías o estén a las afueras de la institución (…) no queremos pensar que detrás de estos hayan docentes que estén de pronto en una zona de confort trabajando en el sector urbano y por el motivo que van a ser trasladados a la zona rural, puedan presuntamente estar, y es lo que creemos nosotros, incitando a la población estudiantil para que tome las vías de hecho”, afirmó.

Así mismo, defendió los traslados de los docentes al señalar que responden a una reestructuración que desde la Secretaría se viene impulsando para mejorar la calidad educativa de Magangué, donde el objetivo es que haya mayor presencia de educadores en la zona rural, que en la actualidad se encuentra concentrada en el área urbana del municipio.

“Para el caso de Magangué nosotros tenemos una planta de docentes de mil 86 docentes y con esos docentes debemos atender los 26 mil 700 estudiantes que tenemos en 20 instituciones educativas del municipio, en sus 83 sedes”, detalló.

La Alcaldía Municipal procederá, dentro del proceso investigativo por este caso, a llamar a descargos al rector, los coordinadores académicos y a algunos profesores, así como adelantar las acciones judiciales que hayan lugar para evitar futuros incidentes.