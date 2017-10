Protestan por servicios de salud en Palmar de Varela, Atlántico

Foto: RCN Radio

Los manifestantes en el municipio de Palmar de Varela aseguraron que el puesto de salud de la municipalidad no funciona correctamente, lo que los ha perjudicado con paseos de la muerte y negligencia en varios procedimientos medicos. LA comunidad piden la renuncia de la gerente.

Luis Barrios, veedor de control ciudadano asegura que “Queremos manifestarle a la superintendencia de Salud y al Ministerio de Salud que le haga un seguimiento, le coloque la lupa, a lo que está sucediendo en la ESE de Palmar de Varela porque todos los días se están presentado una serie de irregularidades y negligencias médicas, es más, hace tres meses las dos ambulancias están fuera de servicio por un simple equipo que está dañado”

A su turno Rosa Marín, manifestante del municipio de Palmar de Varela manifestó que “Le dieron el paseo de la muerte a mi nieto aquí. Tenían que haberlo trasladado para una clínica donde lo hubieran atendido mejor y no lo hicieron, lo atendieron mal atendido, y eso es lo que exijo yo, que cambie el puesto de salud, que cambien los doctores que están, no queremos practicantes, queremos que nos atiendan como es debido, que no haya más paseo de la muerte“.

Los afectados también se quejaron porque en el pueblo, que tiene 28 mil habitantes, solo hay un puesto de salud de primer nivel que no tiene la capacidad para atender ciertas emergencias.

La Secretaría de Salud del departamento de Atlántico realizará un acercamiento con la comunidad para escuchar las quejas y buscarle solución a la problemática.