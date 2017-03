Protestas contra Medicina Legal en Cúcuta

Sigue el drama de la familia Roa, quienes esperan que Medicina Legal entregue el cuerpo del joven Cristian Roa de 16 años de edad, quien desapareció a inicios del presente año con Junior Carrascal, este último fue entregado la semana pasada a sus padres.

Los familiares de los dos jóvenes desaparecidos el 2 de enero del presente año, Junior Alexander Carrascal y Cristian Roa aseguran que los cuerpos localizados por la Policía en la vía que comunica Cúcuta con El Zulia, el pasado 10 de febrero, son los de sus hijos, por las fotografías que lograron visualizar, pero medicina legal aún no se los ha entregado, porque no han sido identificados.

El señor Jhon Jairo Carrascal dijo a RCN “aunque es doloroso la muerte de mi hijo, ahora me siento más tranquilo porque ya se le dio cristiana sepultura, pues hasta la semana pasada fue entregado el cuerpo de Junior por parte de Medicina Legal.

Mientras el señor Yimi Roa padre de Cristian Roa, dijo a RCN “nuestra vida se ha convertido en un calvario, no se puede dormir, ni comer, porque aún no sabemos qué ha sucedido con mi hijo, porque no me lo dejan ver”.

Aunque a la familia ya se le realizó la prueba de ADN, no entiende el porqué de la demora de la entrega de sus ser querido, por tal razón protestaron contra Medicina Legal, al indicar que no tienen misericordia del dolor que vienen enfrentando desde hace dos meses.