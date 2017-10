El próximo viernes se elegirá mesa directiva del Concejo de Cúcuta

Foto RCN Radio Cúcuta

Carlos Camero, Segundo Vicepresidente del Concejo de Cúcuta, en diálogos con RCN Radio, señaló que para el próximo día viernes 6 de octubre, se estará eligiendo la nueva mesa directiva del Concejo de la capital del departamento para el periodo 2018-2019.

El concejal, sostuvo que se corrigió una proposición presentada a la mesa de la corporación pública, debido a que era un proceso viciado que podría acarrear sanciones a los munícipes.

“Se revisó la planeación que se tenía para elegir la mesa directiva del concejo, el pasado 1 de octubre, se logró derogar la proposición presentada porque después de hacer un análisis jurídico se pudo establecer que era un proceso viciado; por ello se re-programó una fecha de elección que se realizará el próximo viernes” indicó Camero.

El munícipe, agregó que se busca elegir la próxima mesa directiva que lleve las riendas del concejo, en un año complejo en materia de crisis económica e inseguridad en la región.

Entre tanto, el concejal Oliverio Castellanos, manifestó que se busca elegir un nuevo presidente y vice-presidentes que represente dignamente el concejo de la ciudad.

“La Mesa directiva actual, no nos representa, consideramos que hay unos intereses personales sobre la mesa y no los de toda una ciudad, no se generan debates con criterios, no se hicieron controles políticos a las secretarías que son obligatorias” expresó Castellano.

Finalmente afirmó “Hoy no hay comunicación entre el alcalde y el concejo, solo hay unas acciones de unos amigos el alcalde que lo eligieron, lo cual le hacen daño a la ciudad”