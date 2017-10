Puente colapsó en Pensilvania, Caldas

Un puente colgante de guadua que comunica a Pensilvania, Caldas y a Nariño, Antioquia, colapsó el pasado domingo 22 de octubre, mientras transitaban pobladores del sector. El hecho dejó una mujer lesionada.

El punto donde ocurrió el accidente es el paso sobre el río San Pedro, afluente del río Samaná, a 15 minutos del corregimiento de Pueblo Nuevo, Pensilvania. Cerca del lugar hay un puente vehícular, pero debido a una creciente hace un año lo inhabilitaron, debido al peligro que representaba para los habitantes.

El alcalde de Pensilvania, Jesús Iván Ospina, le dijo a RCN Radio, que el puente de guadua que colapsó tiene afectado al menos a 5 mil habitantes.

“El puente artesanal que se cayó lo construyó la gente, que se organizó en convites. Hace un mes se vio afectado por una borrasca, pero lo volvieron a levantar. Cerca al lugar hay una carretera que debemos reconstruir entre nuestro departamento y el de Antioquia porque pertenece a las dos regiones, hay que buscar una solución para nuestros habitantes” dijo el mandatario de Palestina.

Igualmente hizo un llamado a la comunidad para que no utilicen como medio de transporte una garrucha que hay en el lugar, ya que esta construida por un particular y no cuenta con las normas de seguridad establecidas. Pidió paciencia mientras se le da una solución inmediata.