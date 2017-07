A punto de definirse, proyecto urbanístico que generaría efectos ambientales en Manizales

Foto: Cortesía CFC Construcciones.

En el Concejo de Manizales, se podría definir este miércoles 5 de julio, si se autoriza o no la construcción de 2 mil 300 viviendas en una zona adyacente a una reserva forestal de la capital de Caldas, donde se podría afectar el consumo de agua de los manizaleños.

La construcción de un proyecto urbanístico en una zona adyacente a una reserva forestal conocida como Río Blanco, ha generado controversia en la ciudad de Manizales, por el temor que el sector deje de producir el 35 por ciento del agua que consumen los habitantes de la capital de Caldas.

El Concejal Carlos Mario Marín, insistió en que votará negativamente ese proyecto, porque provocará enormes daños ambientales y particularmente reducirá el recurso hídrico.

Por su parte, el Concejal Hernán Alberto Bedoya, considera que el proyecto urbanístico conocido como Tierra Viva, no genera cambios ambientales, porque no está dentro de la zona protegida y además porque el constructor se comprometió a sembrar 4 veces más de los árboles que le exigió la autoridad ambiental.

Entre tanto, la autoridad ambiental en esta región cafetera, Corpocaldas, dijo que se le otorgó la licencia ambiental a Tierra Viva, porque cumplió con todos los requisitos exigidos no sólo por Parques Naturales, que es la máxima autoridad en temas de conservación, sino también por el ministerio del medio ambiente, aclaró Juan David Arango Gartner.

Otra de las polémicas que se genera en Manizales, es que el municipio , podría ser objeto de una millonaria demanda del dueño del proyecto urbanístico, si el Concejo llegase a hundir esa iniciativa, al argumentar que son derechos adquiridos, por lo que compró los terrenos e inició las obras para las 2 mil 300 casas.

Posiciones encontradas en el Concejo de Manizales, por cuenta de Tierra Viva:

Mientras el presidente de esa corporación Víctor Hugo Cortés, dice que que tienen los votos necesarios para oponerse al proyecto urbanístico, varios concejales manifiestan que la discusión está por darse.

El caso del proyecto “Tierra Viva”, que pretende desarrollarse en La Aurora, uno de los sectores contemplados en el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial como zona de expansión urbana, sigue dividiendo opiniones en el Concejo de Manizales por las posiciones antagónicas de sus integrantes en cuanto a la construcción de esta biociudadela en lugar adyacente a la reserva forestal de Río Blanco.

Esta semana en el programa “Buenos Días Manizales”, de la emisora La Cariñosa de RCN, el presidente del Concejo Víctor Hugo Cortés, quien públicamente ha expresado su oposición al proyecto manifestó que actualmente hay concejales a favor y en contra de “Tierra Viva” y que cree que cuentan con los votos para decirle no a su construcción. “Todo depende de unos que están indecisos y nosotros esperamos que se convenzan, porque ya están los insumos suficientes para tener el criterio con el cual voten”, agregó Cortés Carrillo.

El dirigente liberal, dijo además, que es necesario establecer la protección a esa zona, porque ellos creen que el proyecto la afectaría, aunque aclaro que esa es al menos su posición personal y no la de todos los corporados, pero sí de la gran mayoría.

En este sentido, RCN Radio consultó a algunos de los concejales de la ciudad. Hernán Alberto Bedoya, concejal de la U, dijo que hay que aclarar los tiempos a la ciudadanía, ya que el proyecto de Plan de Ordenamiento Territorial fue radicado hace aproximadamente un mes y ellos están pendientes de que se radique la ponencia para primer debate y allí tendrán la oportunidad de conocer la posición de los 3 ponentes en este caso y con base en ello tomarán decisiones en el primer debate en Comisión Primera, que se estaría dando dentro de un mes. “Hasta el momento lo que llevamos son socializaciones, visitas de campo; pero ninguna decisión se ha tomado por parte de esta corporación”, advirtió Bedoya Cadavid.

Andrés Sierra Serna, vocero del Mira, dijo que lo manifestado por el presidente del Concejo es una posición personal que es válida ya que en el Cabildo Abierto expresó públicamente su oposición frente a negar de manera tajante el proyecto “Tierra Viva”, ubicado en la zona de expansión de La Aurora, pero en su concepto, es un tema que está pendiente en la agenda de esa corporación. Señaló que hasta el momento no se ha tomado ninguna decisión. “La decisión se tomará una vez se inicie el debate; aquí hay 19 posiciones, 19 concejales que tienen argumentos jurídicos, técnicos, ambientales y hoy no podemos decirles a los manizaleños que existe una certeza frente a ese tema, porque esa decisión depende del voto de cada concejal el día en que se dé el debate. “Puede que se digan muchas cosas, pero lo que vale es voto positivo o negativo que se determinará en la Comisión Primera”, consideró Sierra Serna, integrante de dicha comisión.

El concejal Luis Gonzalo Valencia, ratificó igualmente que respecto al proyecto “Tierra Viva”, no se ha decidido nada y que para eso están visitando las zonas de expansión. Recordó que es la plenaria la que decide sobre estas áreas. “Por lo menos Luis Gonzalo Valencia, jefe de la bancada del partido Conservador, no ha acordado nada con nadie en ese sentido”, manifestó el edil.

Jorge Alberto Betancurt, del Centro Democrático, también se refirió al tema y expresó que no está de acuerdo con que la ciudad crezca hacia el sector de La Aurora, pero el debate se dio en el 2.003 y en el 2.007 a través de la competencia del Concejo que es sobre cambios de uso del suelo. Agregó que hoy el proyecto “Tierra Viva” tiene un plan parcial aprobado y tiene una licencia de urbanismo igualmente aprobada y por lo tanto considera que hoy ellos como concejales no son competentes para quitarle ese soporte jurídico que es la zona de expansión. “Estoy totalmente en defensa del proyecto “Tierra Viva” en el sentido que se acogió a las reglas de juego que la administración le puso”, puntualizó Betancurt Raigoza.

Por su parte Manuel Orlando Correa, vocero de Unidad Nacional en el Concejo de Manizales, explicó que esa corporación no puede discutir en ningún momento sobre “Tierra Viva” como proyecto de un privado, porque le compete es hablar de la zona de expansión de La Aurora. Según Correa, actualmente no hay una decisión tomada frente a esta área de expansión, aunque algunos han hablado de la posibilidad de mantenerla, otros de que debe desaparecer en razón de si se protege o no el tema de Río Blanco; si lo afecta o no. “Aquí nadie en el Concejo ha demostrado que realmente afecta la reserva, al menos no con estudios técnicos organizados y articulados; antes bien, los pocos estudios y las certificaciones que se presentaron de Corpocaldas, del Ministerio del Medio Ambiente y de Aguas de Manizales, demostraron fue todo lo contrario y era que en ningún momento se genera una afectación”.

El concejal Correa recordó que según la ley 388 y todas las leyes que la han modificado, así se rectifique el Plan de Ordenamiento Territorial y desaparezca la zona de expansión La Aurora, el proyecto que ya tiene plan parcial y licencia urbanística, seguirá su camino correspondiente y no podrán ni los curadores ni la Secretaría de Planeación revocar las licencias o el decreto de Plan Parcial que ya está hecho. “Al Concejo le tocará decidir si se mantiene o no la zona de expansión La Aurora, pero no mantenerla no significa que se podrá revocar el Plan Parcial, ni mucho menos la licencia urbanística de la que ya goza este proyecto”, reiteró el abogado manizaleño.

RCN Radio también auscultó el pensamiento que sobre el particular tiene el concejal liberal César Díaz, presidente de la Comisión Primera o del Plan, quien dijo que el proyecto “Tierra Viva” goza de actos administrativos de legalidad: en el 2.003 es decretada el área zona de expansión; en el 2.012 la firma constructora solicita determinantes, en el 2.015 se concerta su Plan Parcial con Corpocaldas y en agosto de ese mismo año por medio de decreto municipal, el alcalde Jorge Eduardo Rojas adopta ese Plan Parcial.

“Lo importante que hay que señalar es que a partir del año 2.016 hay otra nueva reglamentación, que es la adopción por parte de Corpocaldas del Plan de Manejo Ambiental y Ordenamiento del Territorio de la Cuenca del Río Chinchiná; lo que llamamos POMCA, que es la resolución 411 de octubre del 2.016”, precisó Díaz Zapata y añadió que eso se suma a unos pronunciamientos de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado donde básicamente les expresan a los concejales que las normas que rigen el ordenamiento del territorio, son las contenidas en el Plan de Ordenamiento Territorial, que es lo que actualmente se discute en el Concejo de Manizales.

“Como concejal, trataré de tomar la mejor decisión el día del debate y como ponente, apenas estamos proyectando la ponencia para entregarla al Concejo y someterla a discusión y posterior aprobación en la Comisión Primera”, dijo finalmente César Díaz.

Sobre “Tierra Viva” existe una Acción Popular de un ciudadano que actúa sustentado en que el proyecto genera una afectación al medio ambiente y un juez de la República o los magistrados, podrán tomar una decisión dentro de su control jurisdiccional, que les da la facultad de revocar los actos administrativos expedidos o no. De todas formas hay que esperar la decisión del Tribunal Administrativo de Caldas, que será la decisión de la justicia y la cual habrá que acoger y respetar.

El presidente del Concejo, Víctor Hugo Cortés Carrillo, expresó que esa corporación atenderá el artículo 15 de Rio de Janeiro que a su vez establece en el numeral 9° del artículo 313 de la Constitución Política, que los Concejos Municipales son los encargados de proteger el patrimonio ecológico y los llamados a tomar decisiones al respecto.

Y si en el caso de “Tierra Viva”, como debe ser lo normal, hay que acogerse a la ley, existe igualmente el artículo 180 del decreto 019 de 2.012, el cual modifica el artículo 27 de la ley 388 de 1.997 y que en su perágrafo 3° dice: “la vigencia del plan parcial se señalará en el decreto que se adopte y no se alterará por el hecho de que se modifique el Plan de Ordenamiento Territorial, salvo que los propietarios de los predios se acojan por escrito a la nueva reglamentación”.