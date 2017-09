Quejas y abusos en asignación de citas de Medimás en Dosquebradas

Foto: RCN RADIO

Habitantes del Municipios de Dosquebradas mostraron su preocupación por la forma como la EPS Medimás les está prestando sus servicios, según un usuario ante la urgencia de pedir una cita odontológica, la EPS le ofreció el servicio en un centro de salud de Palmira en el Valle del Cauca, y la cita la agendaron para el mes de Octubre.

Indignación y desesperación, es lo que están viviendo la gran mayoría de usuarios de la EPS Medimás en el municipio de Dosquebradas, pese a que en días anteriores el propio Presidente de la entidad señaló que todo iba bien en el primer mes de servicio.

Así lo denunció Antonio Ramírez a RCN radio, un usuario al que ante una urgencia odontológica, la EPS Medimás le concedió la cita en un centro de salud en Palmira Valle, y así lo relató: “Yo llame a Medimás pidiendo una cita de urgencias por un dolor en la muela que me tiene jodido desde hace varias noches, pero a parte de que me tocó esperar más de media hora para que me contestaran, me dijeron que no había sitio de atención en Dosquebradas y que si era una urgencia me atendían en Palmira en el Valle, el próximo mes de octubre”.

Según Ramírez, la falta de puntos de atención en la ciudad y en el departamento de Risaralda está haciendo que centenares de personas se encuentren afectadas y ve muy difícil que la EPS corra con los gastos de transporte hasta la ciudad de Palmira en el Valle del Cauca.