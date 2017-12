“¿Quién no sabe que en la Gobernación del Meta manda Carmelo Pérez?” Hernán Gómez Niño

“Celebró que Marcela Amaya quiera poner en tarima los temas que he denunciado y seguiré denunciando”, ripostó el ex candidato a la Gobernación del Meta Hernán Gómez Niño directivo Nacional del Centro Democrático quien fue señalado por la mandataria de acosarla y presionarla psicológica y políticamente de manera permanente.

La confrontación entre los dos políticos de la región se viene presentando desde 2015 cuando se dio la campaña para la Gobernación según denunció la misma mandataria quien dijo que no permitirá más agresiones en su contra de parte de quien perdió las elecciones.

Ante los fuertes señalamientos de la gobernadora contra el político uribista, Hernán Gómez Niño se ratificó y volvió a aseverar que para nadie es un secreto que en el Meta quien toma las decisiones en la administración departamental no es Marcela Amaya si no su esposo el ex congresista Jorge Carmelo Pérez Alvarado, de quien aseveró es el que control varias dependencias seccionales.

Dijo que Marcela Amaya debe dejar de generar cortinas de humo y asumir responsabilidades sobre los hechos que se vienen presentando en la mala administración que dirige de la mano de Carmelo Pérez.

Gómez Niño insistió en que la corrupción no tiene género y en que seguirá denunciando los malos manejos, que según él se vienen haciendo en este gobierno.

“Hago la siguiente pregunta ¿quién no sabe que en la Gobernación del Meta manda Carmelo Pérez?” cuestionó Hernán Gómez Niño quien se dice estaría interesado en volver a ser candidato a la Gobernación del Meta.