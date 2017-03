El Quindío sigue en mora con la protección del recurso hídrico

RCN Radio Armenia

“El departamento del Quindío evidencia un gran temor por la falta de agua y debe pasar a la acción”, así lo indicó, el reconocido científico e investigador del recurso hídrico, Juan Carlos Borrero, quien presentó una conferencia sobre las amenazas del patrimonio hídrico en todo el país en el marco de una sesión descentralizada de la asamblea departamental.

El investigador sugirió que se debe incluir a la ciencia y la tecnología en los estudios del patrimonio hídrico con el fin de poder realizar estrategias efectivas para conservar una tierra tan rica como la que posee esta región.

“Generar acciones de reforestación, no programas de 7 mil o 10 mil árboles, hay que generar fábricas de conservación de plantas nativas, entender que las cuencas hidrográficas son para producir agua. Son acciones urgentes, porque si no es ahora, no hay después. Si educamos a los jóvenes, tendrán una mentalidad para preservar y eso está bien” Señaló Borrero en la conferencia dictada a las autoridades

La sesión descentralizada estuvo acompañada de los tres representantes a la Cámara por el Quindío, Atilano Giraldo, Luciano Grisales y Antonio Restrepo quienes establecieron compromisos con la duma para defender el agua en el departamento.

Jorge Hernán Gutierrez, Presidente de la Asamblea Departamental señaló que los tres representantes se deben presentar nuevamente en el mes de junio en el recinto de la asamblea departamental para exponer las acciones lideradas para proteger el patrimonio hídrico de la región.