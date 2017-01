Camioneros del Eje Cafetero descartan participación en paro esta semana

Foto: AFP

Como una determinación poco probable calificaron los transportadores de cargas en el Eje Cafetero un posible paro del sector la próxima semana, argumentan que el paro del año anterior tiene agotado al gremio.

Así lo indicó Gabriel Marín, representante de la Asociación Colombiana de Camioneros en esta parte del país, quien sostuvo que hay inconformismos entre los transportadores de carga, pero ingresar a par traería nefastas consecuencias de las que aún no se han logrado recuperar tras el pasado paro camionero.

No obstante respaldaron la protesta y el rechazo a las recientes medidas económicas del Gobierno, las cuales han incrementado el costo de vida y han comprometido el sector transportador, por ello dijo que no se descarta una participación futura de estas manifestaciones, pero no a comienzo de año.

Las declaraciones del líder camionero surgieron a raíz de los comentarios en redes sociales, donde se hablaba de una convocatoria a las manifestaciones, no obstante recordó que ” la ACC es la única con el poder de convocar a una manifestación de esta naturaleza y hasta el momento no se ha dicho nada, igual estamos en diálogo“.