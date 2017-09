Radicaron escrito de acusación contra los cuatro ex funcionarios de Llanopetrol

Con fecha de 21 de septiembre radicó la Fiscalía General de la Nación el escrito de acusación en el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Villavicencio, en contra de los cuatro ex funcionarios de la Gobernación del Meta por el escándalo de Llanopetrol.

El escrito radicado es contra Jairo Ivan Frías Carreño ex secretario de Hacienda, Hernando Martínez Aguilera ex director de Planeación departamental, Luz Estela Casasfranco ex secretaria Jurídica del Meta y Ricardo Rodríguez Henao ex gerente de Llanopetrol, por la inexistente refinería para el Meta.

Asegura la defensa de los cuatro ex funcionarios hoy en la cárcel la Picota y el Buen Pastor en Bogotá, que el hecho de que el escrito de acusación haya sido radicado ante un juzgado de Villavicencio hace pensar que los imputados serán trasladados para centros penitenciarios de la zona para poder realizar las audiencias en las que deberán responder por los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros, interés indebido en la celebración de contratos y contrato sin cumplimiento de requisitos legales, en relación con los estudios de factibilidad para la realización de la obra entre los años 2012 y 2015.

Según la Fiscalía demostrará “la presunta participación de los procesados en los presuntos actos delictivos objeto de la investigación por los más de 18 mil millones de pesos que se habrían desviado en la ejecución del proyecto”.