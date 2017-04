Rafael Pardo: “16 nuevas curules en la Cámara son para organizaciones campesinas”

Rafael Pardo, Ministro del Posconflicto. Foto: Cortesía Cablenoticias.

Desde Cartagena, el Alto consejero para el postconflicto reiteró que las nuevas 16 circuncisiones en la Cámara son para organizaciones campesinos y víctimas del conflicto.

Rafael Pardo, alto consejero para el postconflicto, reiteró que las 16 circuncisiones adicionales en la Cámara de Representantes destinada para 167 municipios, los más afectados por el conflicto armado, son exclusivamente para las personas residentes en esos territorios o víctimas desplazadas de esa zonas, y descartó que los partidos políticos tengan acceso a esas curules, ni siquiera el que surja de las Farc.

“No podrán, ni un partido político, ni el que surja de las Farc, presentar un candidato en esas circuncisiones. Son organizaciones de víctimas, organizaciones campesinas, organizaciones cívicas las que pueden presentarse” expuso Pardo Rueda, quien insistió que las circuncisiones especiales son adicionales, y no afectan la representación en el Congreso.

El Alto consejero explicó que en la futuras elecciones de marzo de 2018, si una persona que se acerque a votar en una zona cualquiera del pacífico colombiano, por citar un ejemplo, recibirá el tarjetón para votar por Senado, recibirá otro para votar por el representante a la Cámara, y recibirá un tercer tarjetón para la circuncisión especial, “es un tercer voto que emitiría un ciudadano y que no modifica, no afecta la composición regional de la Cámara”

En cuanto a la representación de las Farc, Pardo Rueda volvió a explicar que son cinco curules en el Senado y la Cámara, para personas que sean parte del partido de las Farc inscriba para las elecciones. “Deben ir a elecciones, deben ir a una votación. Aunque se asegura que si no tienen la votación suficiente para tener una representación, el acuerdo y el acto legislativo les garantiza que los tengan”