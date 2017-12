RCN Noticias de Caldas de las 12:30 del Medio dia de este 28 de Diciembre de 2017

Estas son las Noticias mas importantes de Manizales y Caldas de las 12:30 de este Jueves 28 de Diciembre de 2017

Siete días completa la búsqueda de la menor Juanita Valencia de cuatro años , desparecida supuestamente en aguas del canal que alimenta el embalse Camegudua en Chinchiná. Dichas labores aún no permiten ningún hallazgo.

“Mi corazón me dice que ella no está muerta” expresa la tía de Juanita Valencia, la menor desaparecida, al manifestar a las autoridades y organismos de socorro, que no desfallezcan en las labores de búsqueda tanto en el agua como en la tierra.

Con un nuevo caso en el municipio de La Dorada de persona quemada con pólvora, el departamento de Caldas eleva las cifras a 25 lesionados, se trata de un joven que en medio de un accidente de tránsito resulto quemado el 9% de su cuerpo.

Por un mes no se tendrá transito vehicular sobre la carrera 27 # 54 – 69, vía que conecta el conjunto Alameda de San Luis con el Velódromo de la Universidad de Caldas, todo con motivo del montaje y desmontaje de las fondas y arrierias para la feria 2018.

Fueron habilitas las vías al municipio de Chinchiná y a San Peregrino luego del deslizamiento y la caída de un árbol que obstruyeron el paso vehicular.

El gobernador de Caldas, Guido Echeverri, dijo que en acuerdo con el director de Pacifico III, Bruno Seidel, se decidió suspender las obras en la vía que de Manizales conduce a Medellín para garantizar la movilidad de los conductores de todo tipo de vehículos excepto de carga.

Igualmente dijo el mandatario, que se reunió con el Ministro de Transporte, Germán Cardona, con el fin de estudiar la posibilidad de mejorar algunas obras que se adelantarán en el departamento.

El mandatario de los caldenses, se refirió a la junta directiva que adelantaron con directivos de Aerocafé y dijo que hay contradicciones en la carta de aerocivil por lo que que la van a contestar al Ministro con el fin de demostrar que esta entidad gubernamental no quiere apoyar el proyecto.

Así mismo, en esa reunión, hablaron de reducir costos, y el gobernador dijo que consiste en mermar el salario a la gerente y a otros funcionarios, limitar gastos de funcionamiento y dos personas saldrán de la parte administrativa.

Por otro lado, posesionó a 14 directores de control interno que verifican los resultados de gerencia con el fin de tener transparencia y agilidad en el trabajo de la gobernación de Caldas.