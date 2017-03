RCN Noticias del Meta

El Ministerio de Educación confirmó que el Meta ocupó el puesto 13 entre los departamentos y municipios certificados, con un promedio de 307,625, superando, entre otros a Antioquia, Cauca, Bolívar y Magdalena en los resultados de las pruebas saber 2016

TITULARES

“Fui yo quien denunció a mis colegas”, recalcó la concejal de Villavicencio de Cambio Radical Natalia Pineda al celebrar que la Procuraduría Regional abriera indagación preliminar en contra de 15 de los 19 concejales de la capital del Meta por a pesar de tener conocimiento de las irregularidades contractuales en desarrollo de la posible elección de contralor municipal no tuvieron el mínimo reparo de acompañar los actos irregulares de la mesa directiva en 2016. Los 15 concejales ya fueron notificados con el inicio de la indagación la cual está recogiendo las posibles pruebas

Hoy los habitantes del municipio de Guayabetal ubicado sobre la carretera Bogotá Villavicencio, protestan en contra de la concesionaria Coviandes y la Agencia Nacional de Infraestructura ANI por los incumplimientos en la ejecución de las obras que requieren y que no les han querido hacer pese a los daños ocasionados por la construcción de la vía al Llano, especialmente en los tramos de doble calzada. La marcha pacífica iniciará a las 6 de la mañana en la vía. Jorge Guavita

Buscan un lote o terreno con la suficiente capacidad para albergar las más de 500 o un millón de personas que saldrán o llegarán a Villavicencio a recibir al Papa Francisco el 8 de septiembre de 2017. El comité confirmado por la arquidiócesis, la Alcaldía, la Gobernación y el Vaticano empezaron esta semana a ubicar el posible lugar donde se realizaría el encuentro masivo del Papa con los miles de feligreses que asistirán. Ante la falta de un estadio se deberá adecuar un terreno cercano con todas las condiciones para la importancia visita, confirmaron en el comité organizador

Mañana 15 de marzo la plenaria del Concejo de Villavicencio escuchará a los 35 calificados por la ESAP para ser contralor de la capital del Meta. Óscar Alejo Cano presidente de la corporación confirmó que por no ser un concurso de méritos si no una convocatoria pública, no contará necesariamente a la hora de elegir, el haber obtenido el mayor o menor puntaje en las pruebas de conocimiento aplicadas por la ESAP. Cualquiera de los 35 calificados puede ser elegido por los votos de los 19 concejales quienes ya reciben los respectivos halagos políticos de diferentes sectores donde tienen candidatos fuertes.

Mal en infraestructura, regular en agua potable y bien en vivienda es el balance de las ejecuciones anunciadas para el Meta por el vicepresidente Germán Vargas Lleras, quien hoy oficializará su renuncia al gabinete nacional para irse a hacer campaña para las elecciones de presidente en el 2018. Vargas Lleras dejó varias obras de las famosas 4G sin iniciar o sin culminar en el Meta o la Orinoquia, donde cumplió pero en materia de vivienda

El profesional William Medina alcalde de Castilla la Nueva fue elegido como nuevo representante de los alcaldes para la Asociación de Municipios de región del Aria AMA

El municipio de GuamaI Meta desde 2009 no se realiza la renovación del inventario predial del municipio que cuenta hoy con 5.286 predios urbanos y rurales. El IGAC presentó a la alcaldía de Guamal, la propuesta de actualización catastral con vigencia 2018

La Unión Sindical Obrera (USO) radicará una denuncia penal contra la empresa Bioenergy Zonas Franca S.A.S, filial de Ecopetrol, ante la violación del derecho de Asociación y Reunión, tipificado en el artículo 200 Código Penal Colombiano

Autoridades en el Guaviare investigan lo que al parecer fue un hecho de intolerancia dónde fue asesinada una trabajadora sexual identificada Yirley Giovana Rozo Delgado como en zona tolerancia en San José

El próximo 31 de marzo y primero de abril se realizará jornada gratuita para diagnosticar niños con cardiopatías congénitas. En una campaña liderada por la Fundación Cardioinfantil, en coordinación con la Caja de Compensación de Cofrem, personas de la sociedad civil y la Clínica Martha, se realizará la jornada ‘Regala una vida’.

El Ministerio de Educación confirmó que el Meta ocupó el puesto 13 entre los departamentos y municipios certificados, con un promedio de 307,625, superando, entre otros a Antioquia, Cauca, Bolívar y Magdalena en los resultados de las pruebas saber 2016

DEPORTES

Los jóvenes pilotos que son orientados por Edgar Hernández y que cuenta con el apoyo de la Liga de Motociclismo del Meta, cumplieron una excelente presentación al término de la segunda valida nacional que tuvo como escenario la ciudad de Girardot, ubicada a orillas del río Magdalena. En las categorías 150 c.c y Enduro el ganador fue el villavicense Nicolás Duque, En YFC Elite Juan Felipe Hernández, resultó vencedor y YFC infantil Andrés Santiago Hernández se ubicó en la tercera posición.

Dos títulos obtuvieron el Meta en el Nacional de tenis Grado 3. En la sub 18, el título fue para la joven Nikole Martínez, quien volvió por senda ganadora después de haber tenido un año sabático en resultados. Maria José Sánchez quedó campeona de la categoría sub 12.

Hoy martes será presentado en Villavicencio el programa ‘Villavo Pedalea’, una iniciativa que permitirá, a través de los ciclistas, conocer las necesidades que en cuanto a infraestructura para el desplazamiento seguro de bicicletas tiene la ciudad. La presentación se realiza a partir de las 8 de la mañana en la sala de juntas del décimo piso de la Alcaldía