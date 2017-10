RCN Noticias del Meta

Dos días de esta semana duró el magistrado Camilo Montoya Reyes recaudando pruebas en desarrollo de la investigación disciplinaria que le adelanta el Consejo Superior de la Judicatura al magistrado del Meta Christian Eduardo Pinzón Ortiz, por las presuntas irregularidades cometidas en los procesos que les llevaba a jueces de la jurisdicción. La mayor cantidad de pruebas las recogió el togado nacional de boca de sus colegas en el Meta quienes esta semana seguirán entregando versiones que buscan soportar la investigación disciplinaria en contra el magistrado de la sala disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Villavicencio, quien ya fue suspendido del cargo pero aun no llega su reemplazo. Christian Eduardo Pinzón Ortiz es investigado por presuntas irregularidades en el archivo de varias investigaciones sin haber dado el trámite correspondiente. Los favorecidos con las actuaciones, son los jueces, Hernán Raúl Ardila Baquero y Ronald Florián Escobar, investigados por la Fiscalía anticorrupción por supuestamente recibir dineros para beneficiar a peligrosos narcotraficantes

La Contraloría Municipal de Villavicencio entregó resultados de la auditoría realizada al contrato de concesión de Patios y Grúas entre la Alcaldía y una empresa particular y encontró hallazgos de posible direccionamiento de la licitación para que el único proponente fuera quien se ganara el contrato de concesión, toda vez que el secretario de movilidad Iván Baquero habría hecho de juez y parte, violando el régimen de inhabilidades al hacer los pliegos, entregar el contrato del lote para que ganara la única empresa que se presentó a la licitación y al mismo tiempo otorgar el contrato. La Contraloría Municipal remitió estos hallazgos a la Procuraduría para que investigue las faltas disciplinarias y administrativas. Ante los resultados de la Contraloría el concejal Felipe Harman salió a reclamar su gestión advirtiendo que fue él quien hizo esta denuncia y que por lo tanto espera oportunamente resultados del Ministerio Público, dado que hasta ahora ha sido una “escuálida gestión la realizada por la Procuraduría Provincial Giovanna Gómez”

Solo hasta el lunes 9 de octubre se posesionará oficialmente en su nuevo cargo el ministro de Agricultura Juan Guillermo Zuluaga Cardona quien ya fue anunciado por el presidente Juan Manuel Santos. El ex alcalde de Villavicencio asumirá el cargo luego de que entregue esta semana el cargo en la Vicepresidencia de la República y haga empalme con el saliendo Aurelio Iragorri. Zuluaga se declaró satisfecho pero expectante por la gran responsabilidad otorgada frente a una de las carteras ministeriales más importantes del gabinete nacional. El nombramiento del nuevo ministro de origen llanero despertó festejos en sus amigos y padrinos políticos especialmente las congresistas Elda Lucy Contento representante a la Cámara y Maritza Martínez senadora de la República quienes salieron a reclamar ese logro para el Meta y para el partido de la U

Eudoro Álvarez presidente de AGAMETA dijo que pese al alborozo que generó la llegada del nuevo ministro llanero Juan Guillermo Zuluaga, los agricultores de todo el país se ratificaron en la jornada de protesta anunciada para el 12 de octubre y advirtieron que a Zuluaga Cardona le tocará negociar el pliego de peticiones que le tienen desde hace varios meses al Gobierno Nacional. A su vez el vocero de Dignidad Arrocera ante el Consejo Nacional del Arroz Roberto Botero dijo que no tiene ninguna referencia en el sector agropecuario del nuevo ministro Zuluaga Cardona y que lo único que resalta es que sea muy cercano políticamente hablando de la senadora llanera Maritza Martínez Aristizabal a quien sí reconocen como una conocedora y defensora nacional del sector

La elección de la nueva mesa directiva de la Asamblea del Meta será mañana jueves 5 de octubre de 2017 cuando los 11 diputados votarán por los nombres de Héctor Fabio Vélez del partido Conservador y José Manuel Sandoval de Asociación Indígena Campesina. Los acuerdos se lograran en estas siguientes horas cuando José Manuel Sandoval buscará obtener la mayoría de los votos y quedarse con la presidencia de la Asamblea del Meta en 2018

Juan Antonio Nieto director nacional del IGAC Hablará en el Meta el lunes 9 de octubre sobre el diferendo limítrofe entre los departamentos de Caquetá, Meta y Guaviare que se inició en 2009 por petición de las partes y por mediación del Ministro del Interior de la época para que el IGAC interviniera dadas las dudas generadas entre San Vicente del Caguan, la Macarena y alrededor de unos campos petroleros en el sector de Los Pozos en sectores aledaños al nacimiento del Río Ajajú y la divisoria entre los ríos Caquetá y Guayabero. El director del IGAC estará desde las 8 de la mañana en el Gran Hotel de Villavicencio

La Policía Metropolitana de Villavicencio confirmó que el niño Samuel Andrés Cubides de 4 años de edad, que fue raptado en hechos que ocurrieron en el conjunto Prados de Codem en Municipio de Acacías-Meta, fue recuperado en el barrio Venecia de Bogotá. El coronel José González Fariñas comandante de la Policía Nacional confirmó que fue a través del Gaula Meta como se realizó la búsqueda y rescate del menor. El operativo lo confirmó el general Fernando Murillo comandante del Gaula Nacional, quien además aseguró que por ese hecho hay una persona detenida y se busca a tres más posiblemente implicadas

DEPORTES

La Liga de Patinaje del Meta anunció que el 19 de octubre desplazará la representación departamental que asistirá al campeonato nacional de carreras

En el evento a realizarse en Turbaco y Cartagena, Bolívar, el seleccionado metense lo encabezará el campeón mundial juvenil Saúl Fernando Herreño.

El nacional interligas programado del 22 al 29 de octubre es el único que en la temporada anual reúne las representaciones departamentales y a Bogotá.

Seis deportistas metenses están inscritos para el Campeonato Nacional de Velocidad Interclubes de Natación con Aletas

Joseph Vera, Nataly Ávila y Camilo Niño son tres de los competidores que tendrá el Club Poseidón de Villavicencio en Cartagena los días 21 y 22 de octubre.

El primero de los deportistas en referencia viene de participar en la Copa Mundo de Natación con Aletas celebrada en Antalya, Turquía.

Lauren Sofía Pérez continúa siendo la tenista del Meta mejor rankeadas en la clasificación nacional

En la categoría de 12 años, la deportista nacida en Villavicencio ocupa la quinta posición con 2 mil 570 puntos.

La segunda competidora del Meta en clasificaciones del ranking federativo es Nikole Martínez que aparece séptima en 16 años con 2 mil 370 puntos.