RCN Noticias de la madrugada de Caldas este 10 de Julio de 2017

http://media.rcn.com.co/audios/rcnradio/manizales100717.mp3Estas son las noticias mas importantes de Manizales y Caldas de las 5:30 am este Lunes 10 de Julio de 2017

Las autoridades en Manizales, capturaron a un taxista que aceptó haber abusado sexualmente a cuatro mujeres, entre ellas a una niña, que fue despachada por su familia de un barrio a otro de la capital de Caldas.

10 personas lesionadas, dejó anoche el choque de dos camionetas en la vía Manizales-Medellín, cerca a La Felisa; Algunas de ellas presentan traumas craneoencefálicos y otra fractura en sus extremidades inferiores.

Una pareja de la ciudad de Pereira perdió la vida cuando se dirigía hacia Medellín. Al parecer la imprudencia del conductor de un tractocamión acabó con la vida de estos esposos pertenecientes a un club de motociclistas del país.

Una nueva víctima mortal se registró en las vías rurales de la ciudad, cuando un menor de 14 años que se movilizaba en una bicicleta perdió la vida por la antigua vía a Chinchiná, donde chocó contra una camioneta.

La empresa manizaleña, Nutrir ganó la licitación para el Programa de Alimentación Escolar- segundo semestre de la Alcaldía de Manizales. Gracias al sistema de subasta inversa, el convenio logró un ahorro aproximado a los 800 millones de pesos, que serán utilizados en la ampliación del programa, explicó el secretario de Educación municipal, Juan Carlos Gómez Montoya.

Así mismo el programa de Transporte Escolar, también avanza en un proceso similar y a finales del mes se hará la subasta para 278 rutas, aclaró el funcionario.

El Ministerio de Educación Nacional avaló el calendario de recuperación del tiempo dejado de laborar por el paro docente, presentado por la Secretaría de Educación de Caldas, que no permite estudiar fines de semana, ni los festivos.

Esta directriz del ministerio, fue rechazada por el Sindicato de Educadores Unidos de Caldas- Educal que la calificó como una revancha de la Ministra Yaneth Giha. Los maestros advirtieron que intentarán reformar ese calendario con la mediación de la Procuraduría.

Los cafeteros de Caldas, que estarán en Medellín para participar en el Congreso Extraordinario de ese sector, llegan pesimistas por los incumplimientos del actual gerente de la Federación Nacional.

20 establecimientos de comercio de Manizales fueron sellados por la Unidad Departamental de Rentas por evasión de impuestos. Los operativos de control se extenderán próximamente a otros municipios de Caldas.

Un venezolano radicado en Manizales celebró la decisión del gobierno del vecino país de otorgarle prisión domiciliaria a Leopoldo López, líder de la oposición quien fue condenado a 14 años de cárcel.

Después de la derrota de ayer frente a Tigres, el técnico del Once Caldas Francisco Maturana, se quejó en rueda de prensa, porque los dirigentes del equipo le prometieron la llegada de varios jugadores de renombre que no se concretaron para montar el proyecto exitoso que él pretende.

El estratega chocoano dijo que el proyecto deportivo con el Once Caldas le emocionaba y aún le emociona, pero que venir a un equipo sólo para quedar entre los 8 no era su ilusión y menos a su edad. Al preguntársele qué tan lejos está el equipo de lo que él quiere, contestó que está tan lejos que nunca va a llegar. El próximo juego del blanco será el sábado ante Patriotas en Palogrande.

Con el propósito de abordar la grave problemática de suicidio que se está registrando en la ciudad, la Secretaría de Salud en convenio con Assbasalud, ha programado para mañana en el auditorio del Multicentro Estrella, una capacitación sobre el tema durante todo el día.

Estará dirigida a profesionales del sector salud y social de las entidades relacionadas; personal administrativo, docentes, psicólogos y psico orientadores de las instituciones educativas de Manizales y otros profesionales interesados.