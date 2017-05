En rechazo al “plan pistola” policías pensionados marcharán en Bucaramanga

Foto: RCN Radio

Ante las muertes de los 12 policías y 24 más que resultaron heridos en el país en lo que va corrido del denominado “plan pistola” que lidera el clan del Golfo como lo confirmó la Institución, en Bucaramanga se realizará una manifestación por parte de los policías pensionados que tiene como objetivo exigir respeto por la vida de los miembros de la Policía en servicio activo.

Nayid Peña Vega, pensionado de la Policía y promotor de la marcha señaló que se unirán todos los familiares de los policías activos y pensionados de las Fuerzas Armadas de Colombia para exigirle al Gobierno Nacional que no están de acuerdo con lo que está sucediendo en el país y exigen respeto a la vida.

Otro de los puntos fundamentales por los cuales los pensionados de la Policía marcharán es el rechazo a la prestación de servicio a la salud de actualmente le prestan a los uniformados.

“Necesitamos una prestación de servicio digno a la salud, y también queremos llamar la atención de un salario justo para los agentes de la policía, porque van seis meses y no nos han aumentado los sueldos, no es justo que por tanto tiempo estuvimos de frente a tantas circunstancias arriesgando nuestras vidas y no se nos reconocen nuestros derechos” agregó Nayid Peña.

La manifestación iniciará a partir de las 7 de la mañana en el parque de las Cigarras, descenderá por la calle 36 hasta llegar al parque García Rovira frente a las instalaciones de la Gobernación de Santander y la Alcaldía de Bucaramanga.