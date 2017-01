Reclamantes de Urabá viajarán a Bogotá para pedir protección del Gobierno

Archivo Unidad de Restitución de Tierras

Dos reclamantes de tierras han sido asesinados solo este año en el Urabá antioqueño, siendo una de las zonas más peligrosas para el retorno de los campesinos. Desde que comenzó la restitución, en 2008, 19 líderes murieron de manera violenta en esta región del departamento. (Puede leer: Familia de reclamante asesinado en Urabá denunció amenazas durante el sepelio).

En diálogo con RCN Radio, Robin Domicó, reclamante amenazado, contó que viajará hoy a Bogotá, junto a otros dos compañeros, con el propósito de reunirse con el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, para solicitarle una solución a la compleja situación de seguridad que viven los campesinos en Urabá.

“Ya empezaron con un compañero líder de nosotros. Tenemos temor y por eso vamos al Ministerio, en Bogotá, para que esto siga ocurriendo. Hasta que no hay muertos, el Gobierno no le presta atención a esta situación”, dijo.

Uno de los reclamantes que estará en Bogotá narró cómo hombres armados van al predio que le restituyeron, en zona rural de Turbo, para exigir la salida de su familia.

“A mi familia y a mí nos están amenazando constantemente, que nos van a matar si no nos vamos de la finca. Dicen que no me han matado porque estoy protegido pero mis tíos no. Me han hecho tiros en la finca. Son personas de ahí mismo”, indicó.

El director de la Unidad para las Víctimas, Alan Jara, tildó de “masacre” el asesinato de estos líderes sociales, situación preocupante, que atenta contra la integridad de las víctimas del conflicto armado. Instó a la Fiscalía a darle prioridad a la investigación de estos casos.