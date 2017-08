Rector de Unipamplona anuncia trato especial para estudiantes venezolanos y de Mocoa

Foto Cortesía

Ivaldo Torres, rector de la Universidad de Pamplona, en diálogos con RCN Radio, señaló que ante las dificultades para estudiantes venezolanos y residentes del municipio de Mocoa, se busca implementar una serie de estrategias con el fin de beneficiar a esta población y que continúen recibiendo sus clases.

“Estos estudiantes cuentan con una serie de ayudas, a pesar que no podemos hacer nada con el tratamiento de extranjeros, lo que se hace es ampliar el cupo en el restaurante estudiantil, para beneficiarles y además las becas ofrecidas por las alcaldías municipales y la Gobernación con las cuales cuentan los venezolanos” expresó Torres.

Además indicó “Para el caso de los estudiantes de Mocoa, quienes después de la tragedia no podrían regresar a la Universidad, se adelanta un plan denominado Plan Padrino, donde los funcionario públicos donan un día de su salario para atender a esta población y que retornen a culminar sus estudios”

Entre tanto, el rector afirmó que luego que se realizara el consolidado de las matriculas académicas para el segundo semestre del año 2017, se pudo evidenciar que la deserción por parte de estudiantes venezolanos y del municipio de Mocoa, es equilibrado.

“La deserción no supera los indicadores del semestre anterior y se mantiene en un 10 por ciento; respecto a los muchachos venezolanos no tenemos indicios que se presente la salida de estos estudiantes, caso contrario a los de Mocoa, que alguno no pudieron regresar” puntualizó el Rector de la Universidad.

Sin embargo, Torres, sostuvo que se espera que esta población sea beneficiada por parte de los programas y auxilios que adelanta la Universidad y administraciones municipales.