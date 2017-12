Con recursos de estampilla Pro-hospitalaria se cubriría atención a venezolanos en Cúcuta

Foto Archivo

Juan Bittar, Director del Instituto departamental de Salud de Norte de Santander, dijo a RCN Radio, que el gobierno nacional, no gira los dineros prometidos para soportar la atención médica a venezolanos, los cuales llegan de manera masiva a los 40 municipios del departamento.

“La población extranjera sigue llegando, cada día es mayor la cantidad de personas que se atiende en hospitales y clínicas de la región, parecer ser una situación que no tiene fin, a medida que se agrava la situación en Venezuela, sin medicamentos, sin atención médicas” expresó Bittar.

Ante esta situación, el director del Ids, se está evaluando la posibilidad de utilizar recursos de población pobre no afiliada, y de estampilla Pro-hospitalaria, para liberar pago al hospital universitario por atención a población migrante, donde se cuenta con 24 mil millones de pesos al año.

“Hay unos recursos que no hemos querido tocar, que son recursos de población pobre no afiliada, estampilla por-hospital Universitaria Erasmo Meoz, para liberara ese pago hacia el centro médico, teniendo en cuenta que el hospital hoy no logra facturar el valor del recaudado por estampilla”

“Por estampilla se recogiendo en promedio al año 24 mil millones de pesos y el hospital solo factura por población pobre no afiliada 7 mil millones, podríamos tomar parte de esos recursos para que el hospital de alguna forma pudiera cobrarse por atención a venezolanos e invertir esos recursos en tecnologías, infraestructura y datación”

A lo anterior dijo “Estamos esperando que el gobierno nacional destine los recursos para pagar por esa atención, entonces, por eso vamos a invertir el dinero que dará el gobierno y ahí los excedentes que sobren, agotar los recursos de la estampilla”

El Director del Ids en Norte de Santander, indicó que se espera los 2314 millones de pesos por parte del Ministerio de Salud y la Cancillería, para adicionar estos recursos al hospitales y clínicas de la región y el hospital Universitario Erasmo Meoz por atención a población migrante.