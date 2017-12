Red de Mujeres pide justicia por feminicidio ocurrido al interior de cárcel de ternera de Cartagena

AFP / MARTIN BERNETTI

Ciria Marrugo, abogada de la Red de Empoderamiento de Mujeres de Cartagena y Bolívar, rechazó el asesinato que se registró al interior de la cárcel de ternera, luego que un interno propinará una grave herida a su compañera sentimental cuando se efectuaba la visita conyugal.

Para la activista, el crimen ocurrido el pasado fin de semana es un feminicidio, por lo que pide a las autoridades darle ese tratamiento y que el responsable pague con el hecho. (Lea también: Interno aprovechó visita conyugal para asesinar a su compañera sentimental)

“Tenemos que decir que este hecho no es otra cosa que un feminicidio. Necesitamos que se llamen los delitos por su nombre, debido a que por este tipo de situaciones es que no se ha podido realizar una caracterización del delito. Aquí estamos frente a un feminicidio, que implica una pena de 58 años de cárcel, entonces necesitamos que haya esa precisión porque no aquí no estamos hablando de un crimen pasional”, afirmó.

Marrugo lamentó el hecho e hizo el llamado para situaciones como estas no se sigan registrando en la ciudad, por lo que pidió a las mujeres no temer ante la denuncia y a las autoridades impulsar acciones que estén orientadas a garantizar los derechos de la población femenina, pero sobretodo, salvaguardar su vida.

“Es supremamente preocupante que esto se siga presentando. Realmente ya no sabemos qué hacer, hay una falta de control, de prevención, por parte de las instituciones del Gobierno. Pero de igual manera, hay una falta de una estrategia que permita la prevención, así como de sensibilización y de conocimiento por parte de la comunidad sobre los derechos de la mujer. Nosotras y todos, tenemos derecho a una vida digna, y libre de violencia”, apuntó.

Sin embargo, la vocera de la Red también consideró que es necesario que se investigue a fondo el crimen y las responsabilidad que en este le corresponde a las directivas de la cárcel. “En esa institución carcelaria, donde se supone que hay todo un control, ¿cómo es que un detenido mantiene un arma?., nosotros cuestionamos la institucionalidad, en este caso al Inpec”, aseveró.