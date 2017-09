Reforma estructural al justicia se propone desde Pasto

En el marco del decimo segundo encuentro de la jurisdicción constitucional que se cumple en Pasto, se dio a conocer un consenso que dio paso a un principio de acuerdo para reformar la justicia en Colombia, en el evento hicieron presencia: el Presidente de la República, el fiscal general de la nación, el procurador General y las altas cortes en pleno.

El presidente de la Corte Constitucional Luis Guillermo Guerrero dio a conocer los puntos sobre los cuales se trabajara en dicha reforma. “Implementación de medidas de autorregulación que no implican reformas normativas, tales como cambios a los Reglamentos internos y Códigos de Ética de las altas cortes, Que funcione la institucionalidad, esto es la Fiscalía para los no aforados y la Cámara de Representantes, para los aforados; los órganos de control, en particular, la Fiscalía y la Procuraduría, apoyarán de manera pronta y efectiva a la Cámara de Representantes para el desarrollo de las investigaciones que le competen y para la práctica de pruebas”

Hay un consenso, un principio de acuerdo, en cuanto a los temas principales de una reforma estructural a la justicia; Corte Constitucional, a través de su Presidente, participará en las propuestas de reforma a la justicia. Revisión del juzgamiento penal, disciplinario y fiscal de los de magistrados de altas cortes y Fiscal. Revisión de las funciones electorales de las altas cortes. Revisión del Gobierno y administración de la Rama. Revisión del órgano disciplinario de jueces y abogados. Requisitos y procedimientos de elección de magistrados de altas cortes. Reforma a los estudios de derecho y en particular, mayores controles a las facultades de derecho “de garaje”, y Requisitos más exigentes para ejercer la profesión, como por ejemplo un examen de Estado.

El presidente de la República Juan Manuel Santos expresó en su pronunciamiento que hay otros temas que se contemplan como revivir el tribunal de aforados y el fortalecimiento de las entidades encargadas de la formación de los abogados.