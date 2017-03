Las candidatas recibieron el título de huéspedes ilustres de Bolívar.

Las aspirantes de los departamentos de Bolívar, Atlántico, Córdoba, Cesar, La Guajira y Cesar se refirieron a la salida de Electricaribe de la región norte del país.Luego de que la Superintendencia de servicio público ordenara la liquidación de Electricaribe, las primeras en celebrar mencionado anuncio fueron las seis representantes de los departamentos de esta zona del país en el Concurso Nacional de la Belleza, quienes también han padecido por los reiterativos cortes de luz.

María Fernanda Betancur, representante del Magdalena, asegura que fue la mejor decisión, “creo en la justicia colombiana, creo que Electricaribe salió porque así tenía que ser, incumplió con muchas de sus funciones, lo que espero de esto es que la empresa que entre lo haga de manera responsable y consciente de que es un servicio vital”

Para Daniela Assis Fierro, candidata de Córdoba, “esto nos demuestra que en el país, la gente no tolera malos servicios, la gente es más consciente, lo importante a destacar es que necesitamos una empresa que nos preste un buen servicio a todos los costeños, he vivido toda mi vida en Córdoba con Electricaribe y no era muy bueno, estoy de acuerdo con su liquidación”

Anabella Castro Sierra, aspirante por el departamento del Cesar, se mostró optimista y confía en que el nuevo operador tenga mejor calidad en su servicio, “los cambios traen cosas positivas, Electricaribe jugó su papel, tuvo uno que otro fallo por ahí. Vamos a esperar que vengan una empresa de calidad que cubra todos los problemas que hemos ”

Laura Barbosa Tejada, representante de Bolívar, dice que todo fue culpa Electricaribe, “es una lastima que una compañía con tanto potencial ya no preste el servicio, pero esto se debió al pésimo servicio que estaban prestando. Es necesaria una nueva empresa que pueda sacar adelante este servicio porque la electricidad es necesaria”

Martha Martínez, candidata del Atlántico, manifestó que es la oportunidad de impulsar el desarrollo de la región, “creo que estamos en época de avanzar, la región Caribe está creciendo, y si esto es para el bien de nuestro servicio de energía y para nuestra tranquilidad eso es bueno, espero que el nuevo servicio sea mejor”

Zeger Iguarán, representante de La Guajira, dijo que lo más importante es que el suministro de fluido eléctrico mejore, “es lamentable que Electricaribe, que por mucho tiempo nos presto el servicio salga de esta manera de la costa, pero si es para mejorar, bienvenida sea la próxima empresa”

Lo único cierto es que la edición numero 80 del Concurso Nacional de la Belleza será el ultimo que tenga la participación de Electricaribe.