Religiosas “salvan almas” exportando ropa de invierno

Foto RCN Radio

Por Martha Olaya

Al sur oriente de Bogotá, en el tradicional barrio 20 de Julio funciona la empresa de confecciones ‘Creaciones Miquelina’, fundada por las hermanas adoratrices.

La compañía fabrica ropa especial para invierno, deportes de alto riesgo y alpinismo, cuyo cliente principal es la reconocida marca inglesa Páramo.

En esta empresa trabajan más de 250 mujeres, en su mayoría madres cabeza de hogar de población vulnerable con historias de vida que van desde la drogadicción, la indigencia y hasta la prostitución, sin embrago, gracias a la mano amiga de estas monjas todas han podido dejar ese vano mundo y hasta conseguir su casa propia.

Así lo relató Marisela Venegas, quien lleva 13 años en esta empresa, “yo empecé acá desde niña, mi proceso ha sido muy duro, yo no me amaba a mí misma, acá he logrado muchas metas como tener mi casa”.

A su vez Ingrid Gómez, quien lleva cuatro años laborando para Miquelina, señaló que el apoyo que ha recibido es inigualable, “mi proceso ha sido enriquecedor, he aprendido muchas cosas y siempre lo inspiran a uno a salir adelante”.

Entre tanto, Cecilia Quintero, quien lleva 23 años en este lugar, sostuvo que todo lo que ha conseguido se lo debe a la ayuda de las madres adoratrices, “esta es como si fuera mi casa, lo mejor de trabajar acá es el gran apoyo que nos brindan, todo lo que yo sé lo he conseguido acá”.

Estas mujeres han recibido no solo apoyo laboral sino también espiritual para sanar todas aquellas heridas que su vida pasada les ocasionó.

La Hermana María Rosaura Patiño, directora de la Fundación Miquelina, contó que funcionan hace 40 años y que su labor fue galardonada en Alemania con el Premio del Festival Mundología por el Cuidado a la Vida y con la Certificación en Comercio Justo, otorgada por la Organización Mundial de Comercio Justo (WFTO, por sus siglas en inglés).

“Para nosotros el éxito económico no tendría sentido si esto no se reflejara en el bienestar social y laboral de nuestras empleadas, mujeres que han sufrido, por una u otra razón, decepciones, maltratos o situaciones difíciles en su vida”, destacó.

Las prendas para las épocas de frío y los deportes de alto riesgo son elaboradas con telas especiales desarrolladas por fabricantes colombianos y tratadas con materiales enviados desde Inglaterra, lo que hace que sean totalmente impermeables.

Según la hermana Rosaura, su empresa exporta mensualmente 6.000 prendas y el año pasado logró ventas por 2,4 millones de dólares.

El mercado de las exportaciones a Inglaterra representa el 85% de la producción de las plantas que las hermanas Adoratrices tienen en los barrios 20 de Julio y Juan José Rondón, en Bogotá y Pereira respectivamente.

El 15 % restante lo producen para el mercado nacional con ropa de trabajo, deportiva y uniformes escolares a través de las marcas Quiz, VIP, Q’Camello y Micaela Bordados.