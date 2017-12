Renuncia de una parte del equipo de paz del Gobierno origina preocupación en el Catatumbo

Foto Archivo

Juan Sebastián Betancur y José Noé Ríos, presentaron su renuncia al presidente Juan Manuel Santos como miembros del equipo negociador de paz del Gobierno en los diálogos con el ELN, horas después que se oficializara la salida del jefe del equipo Juan Camilo Restrepo.

Luis Fernando Niño, Secretario de víctimas de Norte de Santander, dijo a RCN Radio, que estos hechos, aumentan la preocupación de las autoridades, alcaldes y población del Catatumbo ante la posibilidad que se reactive el conflicto en la región, una vez donde delinque este actor armado.

“Estamos esperando que el gobierno defina al nuevo jefe del equipo negociador con el Eln, y avanzar con esta mesa de Quito, para que el nueve de enero logre concretar la ampliación del cese el fuego; Hay dos mesas negociando en este momento, una técnica principal y otra que trabaja en el cese bilateral, donde la idea es que amplíe el cese bilateral y para ello se necesita que se nombre de manera inmediata el nuevo equipo negociador” indicó Niño.

Además, el funcionario se refirió a las dificultades que ha afrontado el proceso de paz con las Farc, lo cual ha despertado malestar en la mesa de diálogo que se adelanta en Quito, Ecuador.

“Estos procesos a pesar de las vicisitudes no se puede derrumbar, debemos respaldarlo desde los territorios, En Norte de Santander delinquen diversos grupos armados, y hemos sido claros que mientras no se sienten todos los grupos a una mesa, no habrá una paz estable y duradera en el Catatumbo”

“El estado debe cumplir más rápido con los acuerdos pactados con las Farc, y más en punto donde la guerra con este grupo ya terminó para que no lleguen otros actores a tomar posesión territorial”

Entre tanto, durante la instalación de la Comisión de Competitividad, el presidente Juan Manuel Santos anunció la renovación del equipo negociador de paz con el ELN tras la renuncia de cuatro de sus integrantes, donde se busca ampliar el cese al fuego con este grupo armado.