Represa Hidrosogamoso tiene afectadas a familias ribereñas de los ríos Sogamoso y Chucurí

La represa Hidrosogamoso está en su capacidad máxima. Foto: RCN Radio.

Pescadores, pequeños mineros y agricultores que por años desarrollaron sus labores en cercanías de los ríos Chucurí y Sogamoso en Santander, se han visto en apuros para conseguir el sustento para sus familias por las consecuencias que trajo la implementación de la represa Hidrosogamoso.

En vista de que no pueden pescar, cultivar o desarrollar actividades mineras, lanzaron una voz de ayuda para recibir donaciones que permitan sobrellevar la grave situación económica por la que atraviesan, tal y como lo dio a conocer Claudia Ortíz, vocera de la ONG ríos vivos.

“Estamos sufriendo las afectaciones causadas por la represa, les pedimos se solidaricen con nosotros con alimentos, pañales para bebés y adultos mayores. No tenemos cómo darles un sustento a nuestros hijos porque ya no podemos ejercer las labores que por años ejecutamos, de verdad que acudimos a las ayudas de los ciudadanos”, indicó.

Las familias aseguran que desde que inició su ejecución la represa, no pudieron seguir dedicándose a la pesca y los terrenos ya no son aptos para cultivar alimentos como cebolla, papa y yuca, por lo que no han encontrado otra salida para suplir sus necesidades.