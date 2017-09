El representante por Caldas Mario Castaño, une fuerzas con el presidente del Concejo de Manizales para campaña al Senado

Foto: RCN Radio-Fabián Giraldo Trejos

El acercamiento a la campaña de Castaño Pérez, según Víctor Cortés, se dio desde el repeto por la diferencia y para que el liberalismo caldense vuelva a tener un senador en el Congreso

En la mañana de este lunes en el Hotel las Colinas, se oficializó la unión del representante a la Cámara Mario Castaño y del presidente del Concejo de Manizales Víctor Cortés con miras a consolidar la unión del partido Liberal en el departamento para trabajar por el proyecto político de cara a las próximas elecciones para Congreso de la República.

El presidente del Concejo, Víctor Cortés Carrillo, manifestó que hoy desde circunstancias diferentes cree que Caldas debe ocupar su propio espacio en el Senado de la República y por eso deja de trabajar al lado del parlamentario antioqueño, Luis Fernando Duque para unirse a campaña de Mario Castaño al Senado. El concejal justificó su decisión en la conveniencia de unificar el partido y por la necesidad que existe de encontrar soluciones en medio de las diferencias.

Por su parte, el parlamentario Mario Castaño Pérez, calificó el apoyo de Víctor Cortés como un referente de la consolidación del partido Liberal; de que las cosas se pueden hacer por el bien del departamento y en medio del disenso, las discrepancias o las diferentes opiniones. “El partido debe tener una casa, un “albergue” para las personas que disienten en su interior, pero que en el fondo los quieren acompañar a ellos”, añadió Castaño Pérez.

El representante a la Cámara por Caldas advirtió que lo que si no va a negociar, son esas tendencias que se crean en el partido y lo utilizan para beneficio propio. “Ese tema de liberales con Luis Emilio, no lo voy a alcahuetear aquí”, enfatizó Mario Castaño y se refirió al caso particular del dirigente Julio César González, quien-dijo- estuvo en tendencias y hoy es candidato a la Cámara por el Centro Democrático y pretende seguir siendo liberal.

Se refirió igualmente, a Adriana Franco Castaño, de quien precisó que hizo parte de la historia del partido Liberal, lo mismo que el ex-gobernador Mario Aristizábal Muñoz, quienes son pre candidatos a la Cámara por Cambio Radical.

“Sucumbir ante ese ideario de personas que quieren abanderarse ideológicamente del partido para buscarse intereses personales, en Mario Castaño se equivocan” expresó el parlamentario caldense, quien agregó que ahí van a encontrar una pared de concreto porque no les van a hacer caso. ¿Saben cómo los vamos a atender?… fácil, en las urnas! aseguró el dirigente liberal.

Al mencionar la prohibición del Consejo Nacional Electoral a varios partidos para presentar candidatos en 2.019 por haber sido inscritos en listas encontrándose inhabilitados, fue claro en advertir que esa clase de riesgos no se pude correr.

Según Castaño Pérez, el proyecto actual es hacer que el movimiento saque de entre 80 y 90 mil votos a nivel nacional, expandirse y convertirse en la tercera o cuarta fuerza política liberal en el país, que les permita llegar al Congreso de la República no sólo hablando fuerte sino demostrando lo que ha sido él como representante a la Cámara: irreverente, no siendo sumiso al gobierno de Juan Manuel Santos ni de quien sea Presidente, porque considera que allá no fueron a ser hipotecados, sino exclusivamente a trabajar con hechos tangibles y reales.

“Uno con hechos le demuestra a la sociedad que talante tiene… y sí, yo he sido irreverente; en el Congreso sólo he acompañado al gobierno en un proyecto de 20, porque siento que soy la representación de muchos caldenses”, afirmó el dirigente y señaló que él no será senador de la república sin el trabajo mancomunado del colectivo, porque en su concepto, uno solo no va a ninguna parte y entre todos se necesitan.

A Víctor Cortés le dijo que en los procesos políticos que se avecinan, podrá contar con un aliado como él para que entre todos consoliden al partido Liberal como la primera fuerza política de Manizales y del departamento de Caldas; que se hagan necesarios para elegir nuevamente al próximo alcalde de la capital de Caldas, lo mismo que al próximo gobernador y necesarios para el bien del departamento y para consolidar un proyecto que con base en el trabajo los ha llevado a construir una gran colectividad donde todos quepan y cuya responsabilidad es mejorar la calidad de vida de un millón de caldenses.