Rescatada mujer confinada en finca de Mocoa, donde se registró avalancha

Avalancha en Mocoa - AFP

Una mujer de 66 años, quien se encontraba confinada en una finca, en cercanías de Mocoa, donde se registró una avalancha, fue rescatada por unidades del Cuerpo de Bomberos de Cali, dijo el jefe de operaciones Emergencias de la unidad de socorro, Jhon Fitgerld.

De igual manera, indicó, que “la señora no estaba atrapa en medio de escombros, ni fue arrastrada por el alud, no tenía lesiones y su casa no sufrió daño por la avalancha. Ella necesitaba atención médica porque tiene dificultades en la movilidad”.

Al mismo tiempo, enfatizó, que el predio esta a 45 minutos de la capital del Putumayo, pero el camino se hizo difícil porque había que moverse en medio del fango.

Además, reveló que “fue necesario construir un helipuerto para garantizar el aterrizaje del helicóptero, que trasladó a la paciente hasta el hospital”.

Acto seguido, manifestó que un familiar de la dama llegó hasta el puesto de mando e informó de la situación, razón por la cual 12 unidades de rescate de los Cuerpos de Bomberos de Cali y Yumbo se trasladaron, de inmediato, a la zona rural de Mocoa y cumplieron el deber de ayudar a la abuela.