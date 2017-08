Resultados de investigaciones por explosiones en Cotecmar no se conocerían este año: Vicealmirante Durán

Foto archivo RCN Radio.

Bajo total hermetismo se desarrollan las investigaciones por las explosiones registradas a mediados de mayo de 2017, en las instalaciones de las astilleras Astivik y Cotecmar, ubicadas en la zona industrial de Mamonal en Cartagena.

En lo que respecta a Cotecmar, una vez que presentó el suceso, desde la Armada Nacional se ordenó abrir una investigación, en donde se solicitaron los servicios de expertos internacionales procedentes de países como Estados Unidos, Argentina, Brasil y Europa.

RCN Radio conversó con el Vicealmirante Ernesto Durán, comandante de la Armada Nacional, quien manifestó que en esta investigación trabajan “las personas más calificadas del mundo” y que están aportando todo su conocimiento ante este tipo de situaciones, para determinar las causas que ocasionaron las conflagraciones.

Uno de los objetivos de este equipo investigativo también está en establecer porque se registraron las explosiones de forma simultanea entre ambas astilleras, que en el momento de los hechos desarrollaban trabajos de reparación, de forma independiente, a dos barcazas de son de propiedad de una misma compañía que se dedica al transporte de carga terrestre y fluvial.

“Se han contratado, puesto en servicio de las autoridades, las personas más calificadas del mundo. Está personal de Guardacostas de los Estados Unidos, de la prefectura naval Argentina, de compañías de seguro expertas en este tipo de siniestros”, indicó.

El comandante de la Armada Nacional sostuvo que el proceso se está realizando bajo total reserva, debido a que el tema no sólo es de interés nacional, sino porque se está ante una situación que cobró la vida de personas y ante lo cual, se están tomando las debidas acciones para dar respuesta a los familiares de las víctimas.

“No podemos adelantar nada, no quiero anticipar a dar ningún resultado. Estamos esperando la formalidad del resultado de estas investigaciones. Hay muchos intereses, de las familias de las víctimas y no podemos adelantar, pero se está haciendo lo que corresponde, con los mejores medios, con las entidades más importantes y de eso se trata”, señaló.

Sin embargo, consideró que debido a la complejidad del mismo, no cree que este año se den a conocer los resultados de las investigaciones.

“Lo más importante para nosotros es cerrar los ciclos, poder definir lo que ocurrió, establecer las responsabilidades legales, técnicas, los correctivos, para que no vuelva a pasar una novedad como esta. Decir que es este año o el otro, no me atrevo, pero espero que sea pronto”, puntualizó.

Las explosiones registradas en ambas astilleras, dejaron como saldo trágico 7 trabajadores muertos y 22 más heridos.