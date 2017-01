Retiran a más 300 personas que resultaron beneficiadas en sorteo para acceder a vivienda en Cartagena

El gerente de Corvivienda, William García Tirado, informó que más de 303 personas de las 980 que resultaron favorecidas en el sorteo realizado por la entidad para la entrega de subsidios de vivienda, fueron sacadas de la lista de beneficiados al comprobarse que no cumplían con los requisitos exigidos por el programa ‘Casa Pa Mí Gente’ de la Alcaldía de Cartagena.

Explicó que la depuración realizada a la lista, dejó como resulta que los beneficios dirigidos a familias victimas del conflictos y en condición de discapacidad asociadas con pobreza extrema, 9 quedaron por fuera.

Así mismo, los subsidios parciales que se iban a entregar para casas de 48 millones de pesos, donde Corvivienda ponía 28 millones, no aprobaron 64 personas. Mientras que para apartamentos de 93 millones de pesos, en el que la entidad entregará subsidio de 10 millones de pesos y el constructor 7 millones de pesos, no cumplieron 230 personas.

“Aquí hubo varios factores. Uno de ellos es que muchas personas se inscribieron en el grupo equivocado, personas que no tienen la capacidad económica, es decir que ganan menos de un salario mínimo se inscribieron en el grupo 3. Y por otro lado, personas de ingresos mayores, se inscribieron en el grupo 1, que es de viviendas gratis y de igual manera pasó en el grupo 2. Hay personas que no tienen el sisbén de Cartagena, otros que anotaron información errada y que no corresponde con la realidad”, expresó.

García Tirado manifestó que los subsidios que quedaron libres al no cumplir las personas con los requisitos establecidos en este primer filtro, se sortearán con la misma metodología de balotas, en fecha próxima a establecer.