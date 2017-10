El retiro de las EPS de las regiones sin pagar las deudas, está fracturando el sistema: director territorial de Salud de Caldas

Gerson Bermont, se preguntó ante el retiro entre otras del Servicio Occidental de Salud, si el problema son realmente las EPS o es que el sistema requiere de una reforma urgente

Este martes en la tarde la EPS Servicio Occidental de Salud-SOS, decidió intempestivamente dejar de hacer presencia en aquellas localidades del departamento de Caldas en donde cubría a un importante número de usuarios, que al igual que el personal que laboraba en sus oficinas, ahora quedará en la más completa incertidumbre sobre el futuro que les espera.

Un directivo de la EPS SOS en Manizales, consultado al respecto por RCN Radio, manifestó que varios funcionarios del área de Gestión Humana de la ciudad de Cali, donde opera la sede central de la empresa, llegaron en la mañana del martes de manera a sorpresiva a la ciudad y despidieron a 20 empleados de la entidad, de manera unilateral.

Esta casa radial conoció igualmente, que a 5 empleados que en la actualidad permanecen con vínculo laboral en dicha EPS, les darán por terminados sus contratos el próximo 31 de octubre, hecho que ha generado entre ellos y las familias que dependen de sus salarios, una situación de desconcierto que los sume en un estado anímico de desesperanza absoluta.

El director territorial de Salud de Caldas, Gerson Bermont, le dijo a RCN Radio que la EPS SOS que se retira de prestar sus servicios en los distintos municipios de la geografía caldense, atendía a 45 mil usuarios. Admitió que a ellos los tomó por sorpresa la noticia, porque ni los directivos de la entidad, ni la Superintendencia Nacional de Salud les habían informado sobre la decisión tomada.

El funcionario explicó que los 45 mil usuarios de SOS serán distribuidos en las diferentes EPS que operan en este territorio, a excepción de Manzanares, población del oriente del departamento donde sigue presente. En Manizales las opciones de traslado serán para Sánitas, SURA, Nueva EPS y Medimás. Precisó que en el resto de municipios de donde se retira, los afiliados tienen la posibilidad de ir a la Nueva EPS o a Medimás.

El director territorial de Salud, anunció que de la mano de la Superintendencia de Salud van a estar muy pendientes para que este proceso de distribución de usuarios se dé sin traumatismos y pedirán que no se tenga en cuenta a Medimás, ya que con esta EPS no se ha podido concertar la red de prestación de servicios en el departamento, con el agravante de que para allá fueron trasladados los pacientes de Coomeva. “Si ahora les pasan los paciente de SOS, seguiremos aumentando el problema, por la no consolidación de dicha red”, consideró Gerson Bermont.

A partir de la fecha les estarán notificando a los usuarios de la SOS en Caldas a qué EPS pertenecerán de ahora en adelante, según la distribución hecha por la SuperSalud. “Aquellos pacientes que no estén de acuerdo con la entidad que les corresponda, dentro de 3 meses podrán pedir cambio de EPS si no están a gusto”, añadió.

“Se fue Coomeva de todos los municipios y no ha pagado la deuda pendiente en ellos; se fue Cafesalud de todo el departamento y de todo el país y no ha pagado lo que debe”, expresó Bermont Galavis, al tiempo que consideró que eso es lo que está fracturando hoy el sistema. Agregó que día a día las EPS se ven afectadas en sus finanzas y por eso es que piden el retiro de departamentos, según ellos, con cargas muy altas de enfermedades.

El director territorial de Salud atribuyó el retiro constante de las EPS de las regiones a que hay un claro mensaje de que el sistema está entrando en una situación compleja en materia financiera. En su opinión, las EPS ya son víctimas de los problemas del sector Salud, debido a que este no es sostenible con los recursos que hoy se están generando y por la operación del sistema de aseguramiento como está establecido y más ahora con la ley estatutaria.

¿Será que el problema son las EPS? o ¿Será que definitivamente se requiere con urgencia una reforma al sector Salud? se preguntó Gerson Bermont.

“Hasta cuándo vamos a aguantar especialmente las IPS y las ESE, que son dentro de la cadena las más frágiles del sistema, todas estas EPS que se están yendo del mercado, dejando unas deudas millonarias a estos prestadores”, fue la reflexión final del director territorial de Salud de Caldas.