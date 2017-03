El retraso en la logística de las zonas veredales se debe al centralismo en la contratación: Congresista Harry González

Harry González, representante a la Cámara.

El copresidente de la comisión de paz de la Cámara de Representantes, Harry González García, le pidió al Gobierno Nacional avanzar en el menor tiempo posible con la logística en las zonas veredales, para que los guerrilleros comiencen la etapa de dejación de armas y la resocialización.

Según el congresista, la centralización para la contratación de los suministros, ha retrasado las adecuaciones de los campamentos donde permanecen los guerrilleros.

“Yo creo que es el centralismo colombiano, es decir, todavía piensan que todo se debe organizar desde Bogotá y eso no es correcto, esa contratación debió hacerse en las regiones, debió acudirse a personal local en el departamento del Caquetá, se debió haber identificado con claridad cuáles eran las veredas donde se iba hacer el agrupamiento de las personas, y haber concertado previamente con las Farc, cual iba hacer el aporte de ellos al proceso de organización logística, por ejemplo, en la construcción de las habitaciones y escenarios deportivos, entre otros. Incluso me parece que esto no necesitaría tanto dinero, sino más coordinación entre las partes”, explicó González García.

Finalmente el representante a la Cámara, Harry González, señaló que toda esta situación sigue generando incertidumbre, porque muchos colombianos miran que el proceso de paz no avanza.