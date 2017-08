Retreta Dominical reunirá a las barras de Medellín y Nacional en el Parque Bolívar

Ensayos de las barras de Medellín y Nacional para la Retreta Dominical /Foto Alcaldía de Medellín

Paralelo a la inauguración del Parque Bolívar en 1892, comenzó en la ciudad la historia de la Retreta Dominical que cada ocho días reunía a los aficionados a la música para escuchar las notas de la banda sinfónica de la Universidad de Antioquia.

125 años después y con varias interrupciones es su realización, la Retreta quiere retomar su fuerza y este domingo unirá a las barras del Deportivo Independiente Medellín y de Atlético Nacional para demostrar que se puede convivir con la diferencia.

🥁La Retreta Dominical reunirá a las barras de Medellín y Nacional este domingo en el Parque Bolívar. #RCNRadio. pic.twitter.com/7CKdbAQtzP — RCN Radio Medellín (@RCN990Medellin) August 11, 2017

Juana Botero, secretaria de la Juventud de Medellín, expresó que los ensayos para el espectáculo que se vivirá este domingo son la verdadera muestra de tolerancia y civismo de los integrantes de estas barras históricamente rivales.

La cita será, como desde hace 125 años, en el Parque Bolívar luego de las 10 de la mañana. Dentro del repertorio de esta unión estarán las canciones más representativas de ambas barras quienes también se unirán para hacer sonar We are the champions.