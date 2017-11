Revelan detalles de la renuncia de Manuel Vicente Duque como alcalde de Cartagena

Alcalde suspendido de Cartagena, Manuel Vicente Duque. Foto/cortesía.

A través de una carta el alcalde Manuel Vicente Duque, señaló que su renuncia está motivada por “el amor a Cartagena” y por las dificultades personales que afronta tras el proceso penal que le abrió la Fiscalía por presuntos actos de corrupción.

De acuerdo al escrito, Duque Vázquez renunció de manera irrevocable como alcalde Mayor de Cartagena ante el Presidente de la República, Juan Manuel Santos, y ante los cartageneros que lo eligieron como mandatario.

“Hoy, queriendo como siempre he querido a mi natal y noble Cartagena me dirijo a usted para manifestarle que Renuncio Irrevocablemente al cargo de Alcalde Mayor de Cartagena para el cual más de 125 mil cartageneros, dieron su aprobación y beneplácito”.

El abogado Juan Carlos Cabarcas, defensor del alcalde, dio a conocer que el mandatario había contemplado su renuncia desde el momento en que le fue impuesta la medida de aseguramiento en el centro penitenciario para funcionarios públicos de Sabanalarga, Atlántico.

“La decisión de renunciar, él la venía considerando desde el mismo momento que se sentó en el banquillo de los acusados, ustedes entenderán que ese es un momento dramático, bastante complicado y bueno posteriormente a la imposición de la medida de aseguramiento, el doctor Manuel Vicente me comentaba que cómo era merecedor de una medida tan drástica cuando en su contra no se presentó ni un solo audio, en donde él pareciera dando mensajes delictivos”, señaló el abogado.

La defensa aseguró que la renuncia del alcalde se da también para evitar los costos que tendría el proceso de revocatoria de mandato, que estaba próximo a desarrollarse en contra de Duque Vásquez por presuntos incumplimientos de su plan de desarrollo.

“El doctor Manuel Vicente no era ajeno a los costos que implicaba poner en marcha ese mecanismo y como él lo reitera en su carta… él entendía y no lo podía soportar. En palabras de él, me decía que esa plata se podía invertir en programas sociales”, añadió.

El defensor del alcalde Manuel Vicente Duque radicó a primeras horas de esta mañana, la carta de renuncia del mandatario ante la Presidencia de la República y espera que en las próximas horas haya un comunicado oficial del gobierno nacional.

Lo expuesto por la defensa indica que las solicitudes de renuncia hecha por gremios y movimientos ciudadanos no presionaron a que el mandatario tomara su determinación de renunciar.

Lo que sigue

La renuncia del alcalde Manuel Vicente Duque deja a Cartagena sin mandatario titular y obliga a que se desarrollen elecciones atípicas en los próximos dos meses.

Esta renuncia no exonera del proceso penal al mandatario quien sigue recluido en centro penitenciario tras ser cobijado con medida de aseguramiento por su presunta participación en una red de corrupción que la Fiscalía reveló al interior de la alcaldía distrital.

Por su parte, los cartageneros deberán elegir nuevamente a un mandatario para que termine en 2 años, el periodo ordinario de alcaldes. Estas serían las segundas elecciones atípicas que se presentan en Cartagena.

Nueve alcaldes, cinco años

Con la confirmación de la suspensión provisional al alcalde Manuel Vicente Duque, regresa la incertidumbre político-administrativa al distrito de Cartagena, sin embargo, no es un escenario novedoso para los ciudadanos. En los últimos cinco años esta ciudad ha tenido ocho alcaldes, tres fueron elegidos popularmente y cinco en calidad de encargo, un reflejo de la interinidad en la gobernabilidad distrital.