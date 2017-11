Revuelo en el Quindío por las declaraciones del ex fiscal anticorrupción

Archivo RCN Radio

El ex fiscal anticorrupción, Luis Gustavo Moreno comprometió a 26 personas a través de sus testimonios entregados a la justicia, en su lista menciona a la ex gobernadora del Quindío Sandra Paola Hurtado Palacio.

Luis Gustavo Moreno, ex fiscal anticorrupción y hoy investigado por el polémico tema del “Cartel de La Toga” suministró información que permitió la identificación de varias personas que habrían participado en hechos de corrupción judicial donde se encuentran, magistrados, ex magistrados, representantes a la cámara, senadores, funcionarios de la corte suprema.

El ex fiscal indicó en el marco de la audiencia que será testigo en contra de ex gobernadores y alcaldes entre los que se encuentran la ex gobernadora del Quindío, Sandra Paola Hurtado Palacio.

La información suministrada impactó en el departamento del Quindío, pues la ex gobernadora encara un proceso con la Procuraduría General de la Nación, que la investiga a ella y otros funcionarios por presunta celebración indebida de contratos. Se espera que la ex mandataria presente declaraciones sobre la mención de su nombre en el ventilador de Moreno.