Revuelvo en Cartagena por supuesto estudio que advierte que el 20% de los docentes en la ciudad tienen algún problema mental

Un estudio que al parecer realizó la Secretaria de Educación de Cartagena dejó en evidencia un grave problema que en materia de salud estaría afectando a los docentes de los colegios oficiales en la ciudad.

El concejal César Pión, quien manifestó que realizó la consulta a esa dependencia de la administración del Alcalde Manuel Vicente Duque, dio a conocer que el 20% de los educadores de Cartagena registra algún problema en su salud mental, destacando de manera particular la depresión.

“Hay una investigación que se ha hecho en la Secretaría de Educación donde muchos de los docentes, casi un 20 por ciento tiene algún problema de depresión, de intolerancia, agresiones, lo cual vamos a llamar porque el Distrito tiene que saber qué hace porque la formación no puede no puede estar en manos de personas que tengan algún inconveniente y menos que no se traten”, dijo el cabildante.

El secretario de Educación, Germán Sierra Anaya, indicó que la cifra revelada por el concejal Pión registra inconsistencias, donde sostiene que esta en parte, obedecería a una equivocación o mal interpretación del reporte que desde esa dependencia se le suministró al cabildante en torno al tema de salud en los docentes del Distrito.

Sostuvo el funcionario que la investigación o estudio realizado en el tema por parte de la Secretaría es que 3.800 profesores de la ciudad se incapacitan al año, que en su conjunto representan 28.000 días de trabajo.

“Compartimos la preocupación del concejal sobre todo ahora que se declaró desierta la licitación en salud para el Magisterio. Es probable que la fuente que se consultó se haya equivocado en suministrarla al concejal pues en realidad las enfermedades profesionales de nuestros docentes representan tan sólo el 1,8 por ciento. Las enfermedades generales el 95 por ciento de las incapacidades y el 3,2 por ciento son accidentes de trabajo”, apuntó.

Medardo Hernandez, presidente del Sindicato Único de Educadores de Bolívar-Sudeb, afirmó que no existe o por lo menos, la asociación, no tiene conocimiento del estudio del que hace referencia el concejal Pión. Sin embargo, advirtió que de ser real esta cifra, se requiere con carácter urgente que el Distrito entre a tomar cartas en el asunto debido a que esto, en su criterio, se constituye en un riesgo que se suma a la crisis estructural en la que se encuentra la educación en la ciudad.

“Si de cada 10 maestros 2 tiene enfermedades como musculo-esqueléticas, problemas propios de miocardio, el colón irritable, túnel del carpo, etcétera, yo diré que el Alcalde debe urgentemente convocar a la Junta Distrital de Educación para revisar conjuntamente este diagnostico que ha revelado el concejal Pión y que entonces, debo decir no se cuál sea la fuente del concejal porque Medardo Hernandez, presidente del Sudeb y miembro del Comité de Prestaciones Sociales del Magisterio del Distrito de Cartagena no pude dar fe de la afirmación del concejal Pión”, sostuvo.