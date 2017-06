En riesgo ecosistema de la Bahía de Cartagena por alta concentración de metales pesados en el fondo marino

Foto: Cortesía Alcaldía de Cartagena.

Un estudio realizado por el centro internacional de investigaciones para el Desarrollo de Canadá, en convenio con las Universidades de Cartagena, la Javeriana y la IEAFIC de Medellín, reveló que la Bahía de Cartagena conserva altas concentraciones de mercurio, el cual permanece sepultado en el lecho marino desde la década de los 60. Época en la que las industrias arrojaban de manera directa sus desechos a este cuerpo de agua.

De acuerdo al director científico del estudio, Juan David Restrepo, es preocupante el nivel de metales pesados que permanecen en el fondo de la Bahía.

“El mercurio no es el único problema que tenemos en los sedimentos de la Bahía también está el plomo, el níquel y cromo. Los niveles de mercurio han bajado desde los años 70 porque aquí había una industria que puso mucho de ese metal en la Bahía y los nuevos sedimentos del río Magdalena que fueron llegando taparon ese mercurio. Hemos encontrados niveles muy altos después de dragado”, afirmó Restrepo.

Según el investigador, Cartagena debería recibir compensación de todo el país por el alto grado de contaminación que generan los sedimentos del río Magdalena, los cuales llegan a la Bahía a través del canal del Dique.

Se calcula que en promedio 52 millones de toneladas en sedimentaciones, son arrojadas al fondo marino. Lugar en el que se encuentran arrecifes coralinos, los cuales son sepultados por estos desechos y posteriormente desaparecen.

“La tercera parte de los niveles de descomposición de las aguas y sedimentos en la Bahía es debida a los partes del canal del Dique y del río Magdalena… Un problema complejo viene de todo el país, entonces Medellín también es culpable, Bogotá también es culpable, Cali y todos los pueblos. Esto nos puede dar elementos para que en el futuro, Cartagena exija compensaciones ambientales de toda la porquería que le viene del resto del país y se figuren algunos impuesto para que le paguen a la ciudad, que es el sistema terminal, el inodoro donde llega muchos problemas del país”, añadió.

El estudio advierte que la llegada de sedimentos y el vertimiento de aguas industriales y residuales están dejando sin oxigeno a la Bahía. Lo que indica que después de cinco metros de profundidad no existen condiciones aptas para que haya vida marina.

Esto genera preocupación debido a que en diferentes épocas del año podría generarse mortandad de peces y especies marinas que habitan el ecosistema.

Los resultados de este estudio demostraron que estos metales pesados se encuentran inclusos en los peces, los cuales según la experta en Biología Marina, Andrea Luna, podrían ser altamente riesgosos a largo plazo.

De 14 metales analizados por los científicos cuatro fueron hallados en altos concentraciones dentro de los peces.

“Encontramos que de 14 metales que analizamos hay tres que se están acumulando en los peces, las concentraciones no son alarmantes en comparación con otras partes del mundo, pero si es una primera alerta debido a que estos métale pueden afectar en un futuro la salud de los peces y los ecosistemas. Estamos en un momento interesante para la Bahía porque si llegan a tomar medidas de gestión se prevenirla que no hayan alertas graves… Encontramos mercurio, no ha aumentado su concentración pero tampoco ha disminuido y encontramos plomo y el cromo”, señaló Luna.

Pescadores que conocieron los resultados de este estudio, manifestaron sentirse atemorizados por las afectaciones que les generaría el consumo de estos pescados.

Pese a que el estudio determinó que no están en altos índices de contaminación, se alertó sobre la necesidad de detener las afectaciones

“Eso nos afecta a nosotros y si están contaminados, cómo vamos a sobrevivir. Es una preocupación porque uno muy poco acude al médico y que tal se haya comido un pescado contaminado y tenga algún problema por dentro. Venderlo así (contaminado) sería dañarse uno y a la comunidad”, manifestó Simón Padilla, pescador de Alarcá.

Una de las conclusiones del estudio reveló que la temporada invernal es una de las épocas del año donde mayor nivel de contaminación se presenta en la Bahía. Según el director científico de esta investigación, Juan Restrepo, para esos días se desborda el sistema de alcantarillado de la zona turística de Bocagrande y el Centro Histórico, lo que aumenta el vertimiento de aguas residuales

Los científicos advierten que continuar estas condiciones, en los próximos cuatro años ingresarían más de 8 millones de sedimentos a la Bahía de Cartagena, provenientes de todo el país y arrastrados hasta le lecho marino por rio Magdalena a través del canal del Dique.

Este proyecto de investigación fue denominado Interacciones entre cuenta, mar y comunidades, BASIC, por sus siglas en inglés e inició los análisis científicos a la Bahía en julio de 2014.