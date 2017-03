Rifirrafe entre Asinort y Alcaldía de Cúcuta por posible incumplimiento en pago de docentes

Leonardo Sánchez vocero de la Central Unitaria de Trabajadores dijo a RCN Radio, que la secretaría de educación municipal estaría incumpliendo con el pago del salario de cerca de 4.500 docentes en la ciudad de Cúcuta, debido a la falla en la plataforma para realizar el pago de los maestros.

Sánchez afirmó que “Esperamos que la administración se manifieste respecto a esta situación y de solución para pagar oportunamente a los miles de docentes”

Además señaló “Los maestros van a esperar los primeros días, si en los tres primeros no les responden por sus salarios irán a asamblea permanente; no podemos permitir que en pleno siglo 21 no se tengan previstas estas acciones”

Entre tanto, César Rojas alcalde de Cúcuta respondió a las directivas de Asinort, manifestando que no conoce ninguna falla en la plataforma utilizada para cancelar el salario de los docentes.

“No he recibido notificación alguna las secretarías de Educación ni Hacienda exponiendo está situación, los llamaré, pero desde que soy alcalde se les ha pagado sus salarios, sus prestaciones y a tiempo”

Cerca de 4.500 docentes esperan que no se presente el retraso en el pago de sus salarios, teniendo en cuenta la crisis económica que se vive en la ciudad y que afectaría significativamente el bolsillo del magisterio.