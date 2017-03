Rifirrafe entre el Presidente del Congreso y Viceministro del Interior por agilidad para aprobar Reforma Electoral

Un ‘tire y afloje’ protagonizaron el Presidente del Congreso, Mauricio Lizcano, y el Viceministro del Interior Guillermo Rivera, al término de la sesión de trabajo de la Misión Electoral Especial, en donde también participaron los partidos políticos y el Gobierno Nacional.

El rifirrafe comenzó cuando el Viceministro Rivera señalaba la necesidad de establecer un cronograma de trabajo para que antes de finalizar el mes de abril, se logre un consenso para presentar cuando antes el proyecto de acto legislativo de la Reforma Política.

Lo anterior, molestó al Senador Lizcano, quien sostuvo que no permitirá que se impongan tiempos al Congreso de la República para viabilizar una reforma vía ‘fast track’, donde todavía no hay un consenso entre los partidos. “El viceministro está equivocado, cree que este es el Congreso de Venezuela y no el de Colombia. Él tiene que respetar al Congreso de Colombia, no tiene ningún derecho a imponernos una reforma electoral que claramente, como quedó en el acuerdo lo tenemos que hacer todo los partidos en consenso y no por imposición”, expresó el presidente del Congreso en diálogo con RCN Radio.

Aseguró que desde el Ministerio del Interior hay afán de dar dicho tramite de cara a la eventual renuncia del jefe de esa cartera, Juan Fernando Cristo, quien se lanzaría al ruedo en la próxima contienda electoral del 2018. “Que no se les note tanto las ganas de querer presentar una reforma antes de irse para entregar un resultado más, que seguramente le va a servir en las elecciones futuras. Me parece que no le queda bien ni al Ministro ni al Viceministro ponerse en esa actitud en el Congreso”, recalcó.

Por su parte, el Viceministro Rivera negó que exista afán del Gobierno Nacional para sacar adelante la Reforma Electoral por la renuncia del Ministro Cristo. “Yo no tengo ni idea, nosotros lo que estamos es cumpliendo lo que dice el acuerdo de paz que una vez recibida las recomendaciones de la Misión Electoral, se buscará un consenso con los partidos políticos para radicar un proyecto de acto legislativo y unos proyectos de ley en el Congreso de la República”, dijo.

Reiteró que el Gobierno Nacional está comprometido con cumplir lo acordado en La Habana, Cuba, por lo que hizo hincapié que el mecanismo del ‘fast track’ se utilizará para “aquellos proyectos que signifiquen la implementación del acuerdo de paz”.

Así mismo, señaló que la agenda de trabajo sobre la reforma se extenderá hasta Semana Santa y en analogía a la fecha santa, sostuvo que el Gobierno Nacional “tiene sus propios santos” para que el debate “permita construir un consenso que facilite el trámite ante el Congreso de la República y que los colombianos cuenten con una reforma política que es necesaria”.

Lo único claro que quedó tras el roce entre el Presidente del Congreso y el Viceministro del Interior, es que los partidos políticos continuarán revisando internamente las propuestas debatidas en Cartagena, mientras la Misión Electoral Especial presenta el informe oficial. Una vez se realice esa presentación del documento, el Gobierno Nacional revelará un cronograma para que antes que finalice el primer semestre del año; esté radicada, discutida y aprobada la Reforma Electoral, cuyos componentes se esperan sean aplicados en las elecciones del próximo año.