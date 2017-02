Rifirrafe entre Gobernador de Táchira y Secretario de Hacienda de Norte de Santander por estaciones de combustible en la frontera

El gobernador del Táchira, José Gregorio Vielma Mora, aseguró que autoridades colombianas exigen a Venezuela una sobretasa para abrir el paso y permitir que vehículos colombianos se abastezcan con combustible venezolano en la frontera.

Asegura Vielma Mora que “El paso para la venta de combustible venezolano en estaciones ubicadas en los municipios fronterizos de Pedro María Ureña y San Antonio del Táchira está condicionado por las autoridades de Colombia”

Asimismo, dijo “Si les digo que voy a vender el litro de combustible en pesos y que les voy a entregar la sobretasa, Colombia me va a decir de una vez que si, ese es todo el problema de Colombia”

Entre tanto, quien le respondió al gobernador Vielma Mora fue el Secretario de Hacienda de Norte de Santander Martín Martínez, el cual afirmó que estas son declaraciones sin sentido por parte del gobierno del Táchira y señaló que no se puede permitir que el contrabando de combustible y de carne continúa sin control en la frontera.

“Lo que quieren es que se legalice el contrabando y eso no se va a permitir, debería apoyar a los trabajos anti-contrabando, pues el ganado en pie y de carne en canal aumenta y no hay control desde ese lado de la frontera; no sé si el ganado pasa volando” sostuvo Martínez.

Finalmente, la tensión entre las autoridades en Cúcuta y el departamento continúa, debido a estas nuevas declaraciones de Vielma Mora, lo cual podría continuar afectando las golpeadas relaciones comerciales binacionales.