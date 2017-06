Rifirrafe entre senador Fernando Araújo y alias Julián Conrado por un evento sobre paz en Cartagena

El rifirrafe entre el senador cartagenero y el guerrillero turbaquero es por la realización de un evento sobre los acuerdos de paz en la Universidad de Cartagena.

Durante la tarde de hoy en la Universidad de Cartagena, sede San Agustín, se tiene previsto el evento ‘En qué van los acuerdos de paz’ y contará con la participación alias Julián Conrado, mejor conocido como el cantante de las Farc. El Senador cartagenero, Fernando Nicolás Araujo, rechazó el evento y cuestionó que que la institución educativa preste sus instalaciones para la realización ese tipo de encuentros.

“¿Por qué se indignan los colombianos? Pues, precisamente por cosas como esta. Las Farc no han entregado las armas, no han liberado los menores, no han dado información sobre los desaparecidos, no han devuelto la información sobre el narcotráfico, inclusive niegan las declaraciones del fiscal Néstor Humberto Martínez de haber encontrado un billón de pesos en bienes. Ahora quieren adoctrinar en las universidades” anotó el mandatario.

El turbaquero Guillermo Enrique Torres, alias Julián Conrado, aseguró que sus palabras son desafortunadas y alejadas de la realidad, “él (Fernando Nicolás Araujo) sabe que no es así, si tuviese un poquito de decencia, de honestidad, se acercará un poquito más a la verdad. Nosotros no vamos a responder con altanería, yo le puedo decir a ese señor que se meta en el cuento de la reconciliación y el perdón”

Alías Julián Conrado también hizo alusión al conocido caso de Chambacú, un escándalo por el desalojo de población afrodescendiente ocurrido en Cartagena en área cercana a la zona turística que involucró a Fernando Araujo, socio de un consorcio que iba adelantar un proyecto urbanístico en esa zona. “Yo no tengo nada que ver con Chambacú, que eso fue un cáncer gravísimo ”

El guerrillero invitó al congresista, a propósito de la dejación de armas que arranca hoy, a desarmarse su odio, “Yo le digo a ese señor que se meta en el cuento de la paz, que desarme su corazón y su alma, y que venga a disfrutar de este proceso donde estamos todos los colombianos”

El congresista insistió que alias Julián Conrado fue detenido en el 2011 por terrorismo, desplazamiento forzado y reclutamiento de menores, con ocho órdenes de captura en su contra, dos de ellas por condenas de homicidio, secuestro extorsivo y rebelión.