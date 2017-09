Un ‘Rio de gente’ se apodera de Mompox previo al Festijazz

Foto cortesía Gobernación de Bolívar

Poco a poco comienza a convertirse en tradición que un día previo al Festival de Jazz de Mompox, un ‘Rio de gente’ recorra sus calles con muestras culturales representativas de toda la subregión de la depresión momposina. Una fiesta comienza en el Bosque Santander junto al río Magdalena y termina en la icónica Plaza Santa Barbara.

Es un día de convergencia entre los habitantes de Mompox, San Fernando, Cicuco, Talaigua Nuevo, Talaigua Viejo y el Besubio, “es muy acertado el nombre porque se ve la cantidad de gente y la muestra cultural que participan en él”, contó Edith Camacho, una ama de casa.

La gran mayoría de los momposinos considera que ese ‘Rio de gente’ lleno de folcor, como la danza de los indios, los negritos o los enanitos, podría impulsar el turismo nacional e internacional, “porque Mompox es un pueblo pacifico y bonito merece que también lo vengan a visitar”, dijo Carmen Pedroza.

La arquitectura de Mompox que evoca el realismo mágico de García Marquez es una de las principales razones que atrae a los extranjeros, los habitantes consideran que ese ‘Rio de gente’ danzando y tocando tambores se quedará en la memoria de los turitas, y correrán la voz de que en medio de un río hay una ciudad por visitar.

“Ellos se llevan la foto o el video, en ese aspecto Mompox se inmortaliza y en otros países sea visto como una región de paz donde la cultura predomina. Además aquí se trata bien a todo el que venga, se le recibe como un coterraneo más acá”, expresó Javier Alfaro Echeverría

Jairo Lara, un habitante de Mompox, aun no entiende del todo la relación entre el jazz y la cultura autoctona de la región, “esa es una pregunta que nos hacemos siempre. Tiene que llegar una coyuntura como el Festijazz para mostrar la naturaleza de acá, pero esto es una ventana para darnos cuenta de lo que existe aquí”.

El Festival es la excusa de los turistas para adentrarse a Mompox y para que los momposinos conozcan el jazz, como es el caso de Edith Camacho, “vienen artistas de talla internacional y agrupaciones, eso nos ha ido vinculando conociendo el jazz. Yo no conocía ese genero, con esto me doy cuenta que me gusta”.