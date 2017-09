El Río Magdalena que recorre a Mompox suena a jazz

Foto archivo de RCN Radio.

Para estos días el sonido del río Magdalena desde la albarrada de Santa Cruz de Mompox es distinto, el transcurrir del agua se escucha como un saxofón tenue que emerge del silencio.

Durante dos días, este municipio en el corazón de Bolívar será abrazado por la improvisada melodía del jazz, una experiencia que quedará retratada en la memoria de los visitantes.

“Ellos se llevan la foto o el video, en ese aspecto Mompox se inmortaliza y en otros países sea visto como una región de paz donde la cultura predomina. Además aquí se trata bien a todo el que venga, se le recibe como un coterráneo más acá”, dijo Javier Alfaro Echeverría.

Con cada edición del festival, el jazz irrumpe más espacios de este patrimonio de la humanidad. Lucy Espinosa, directora del Instituto de Cultura de Bolívar, indicó que ya es más cotidiano que le abran la puerta a este género musical, “no es un secreto que esta música no los escucha cotidianamente, pero hace parte del parte del proceso y del crecimiento de este departamento que es rico en tradición, pero que es generoso a estos espacios”

Para Edith Camacho, el Festival es la excusa de los turistas puedan adentrarse a Mompox y para que los momposinos, como ella conozcan el jazz, “vienen artistas de talla internacional y agrupaciones, eso nos ha ido vinculando conociendo el jazz. Yo no conocía ese género, con esto me doy cuenta que me gusta”.

Sin embargo, no todos son buenas noticias en esta edición porque debido al huracán María, el Gran Combo de Puerto Rico no podrá entrar en escena en la icónica plaza Santa Bárbara como se esperaba, “son situación que se pueden presentar que son situación de fuerza mayor, nuestra solidaridad con el pueblo porque fue desastre que nadie esperaba”.

La expectativa permanece intacta. Para hoy se tiene previsto la apertura de la feria de sabores, artes y filigrana, un espacio para las artesanías y la gastronomía, durante la noche se espera el concierto inaugural con la Orquesta Sinfónica de Bolívar junto a Nicolás Tovar en Plaza de Santa Bárbara, junto al río.