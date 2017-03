Abogado que tumbó la valorización en Pereira fue amenazado de muerte

El estudiante de derecho, Daniel Silva Orrego, quien adelanta actualmente importantes procesos jurídicos en la ciudad, denunció que un sujeto armado llegó hasta su casa para amenazarlo, diciéndole que se aleje de los casos que se encuentra liderando.

Silva Orrego se ha vuelto reconocido en Pereira por estar al frente de varias demandas de ciudad, entre ellas la que busca acabar con el cobro de la valorización y también de procesos ante el Consejo de Estado para la pérdida de investidura de varios funcionarios públicos y políticos de la ciudad; asegura que en horas de la noche de ayer, un hombre armado llegó hasta su lugar de residencia, amenazándolo de muerte, hecho que ya fue denunciado ante las autoridades.

“Hacia las 8:00 de la noche tocaron el timbre y al momento que voy a abrir y me encuentro un sujeto que me apuntó con un arma, quien después de decirme una serie de palabras groseras me dijo que no quería seguir sabiendo de mis investigaciones“, dijo el Abogado.

Esta no sería la primera vez que el abogado recibe amenazas de muerte, ya que el año anterior también fue víctima de un caso similar, situación que lo hizo cambiar de domicilio para menguar estas intimidaciones.

“Quedo muy golpeado con este asunto y quedo con mucho desaliento con esta situación, espero que las autoridades logren esclarecer, pues el año pasado también me pasó algo similar, cuando me tocó trasladarme desde la zona rural a la urbana por una serie de intimidaciones“, dijo Silva Orrego.