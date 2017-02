Agentes de tránsito proponen la creación de carril exclusivo para transporte público en la Avenida del Río

Foto Archivo de RCN La Radio Pereira

Para mejorar el flujo vial entre Pereira y Dosquebradas para el servicio de bus urbano, desde la Asociación nacional de Agentes de Transito y Transporte proponen varios cambios viales sobre la Avenida del Río.

De acuerdo con Juan Carlos Parra, coordinador de seguridad vial de la Asociación Nacional de Agentes de tránsito, indicó que uno de los pasos fundamentales es desestimular el uso del vehículo particular para hacer más atractivo el servicio público, por ello sugieren la creación de un carril exclusivo sobre la Avenida del Río, para mejorar los tiempos del transporte urbano de pasajeros.

“El transporte público no debe estar metido en un trancón, hay que dejar en la congestión al vehículo particular, no únicamente para Megabús, por que se debe analizar en Pereira sobre la Avenida del Río, para la creación de un carril exclusivo, de manera que los tiempos en transporte público se reduzcan y logre convencer al ciudadano“, dijo el Coordinador.

Dijo además que esta sería la forma más expresa y efectiva de hacer ver a os ciudadanos que el transporte público es efectivo, por ello la conveniencia de dejar los vehículos en los hogares y llegar a los sitios de trabajo.

El análisis se dio en el más reciente congreso de agentes de tránsito del país, evento que tuvo a Dosquebradas como sede principal a los más de 80 delegados de todo el país.