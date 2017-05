Ahora en el post conflicto, la opinión pública está haciendo visible la violencia contra la mujer

Foto: RCN Radio.

Para colectivos de mujeres en defensa en Risaralda, sigue siendo crítica la situación en materia de maltrato, sin embargo destacan el aumento de las denuncias, como primer paso para hacer frente a la problemática.

De acuerdo con Liliana Salamanca, activista en favor de los derechos de la mujer de Risaralda, las cifras de Medicina Legal entorno al maltrato y violencia de género, revelan el grado de conciencia que la sociedad está tomando frente a estos delitos, donde tras avanzar en materia de postconflicto, la sociedad se está enterando de problemas estructurales que no se abordaban pues la opinión pública solo estaba centrada en la guerra y hechos violentos.

Sin embargo, advierte la activista que los números siguen siendo altos, lo cual es un reflejo que no se están formando en los hogares en el respeto a las diferencias, así como la equidad.

“Históricamente hemos tenido puesta en la agenda pública el tema de la guerra, corrupción y hoy los medios han resaltado los problemas estructurales que siempre han estado y solamente hasta hoy se están haciendo visibles“, dijo la Líder.

De otro lado, Salamanca insistió que no son necesarias más leyes, contrario a lo que piden muchos colectivos en favor, pues considera la activista que ya se han promulgado las suficientes y que solo faltaría darle un real alcance.

” En Colombia no necesitamos más leyes. En temas de violencia contra la mujer creo que no requerimos más a las existentes, lo que necesitamos es que los jueces hagan un verdadero uso de los elementos jurídicos y no sigan considerando el maltrato como un delito leve“, dijo Salamanca.