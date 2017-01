Aumentan los casos de hurto de autopartes en pleno centro de Pereira

Foto: RCN Radio Pereira

A una delincuencia importada que se está apoderando cada día de distintos sectores del centro de Pereira, atribuye el concejal Pablo Giordanelli el preocupante incremento de robos de espejos, repuestos y bolsos de los vehículos en esta capital.

Indica el concejal que son muchísimas las quejas y denuncias de los ciudadanos a través de las redes sociales frente a este delito, el cual ha cogido fuerza en las últimas semanas, donde incluso en una violenta acción que dura 30 segundos rompen los vidrios y se llevan todo lo que haya al interior de los vehículos.

” Son numerosas las denuncias que me han llegado a través de redes sociales desde que se publicó un video donde se observa como roban un objeto en la calle 14 a la altura de Invico y los delincuentes huyen hacía Los Puentes y este video ha hecho que muchas personas pongan su queja a través de las redes sociales el cómo se han robado espejos y demás autopartes y no se trata de hurtos que pongan en riesgo la vida de las personas pero si los bienes“, dijo el concejal de Pereira, Pablo Giordanelli.

Agregó el Concejal que cuando los ciudadanos víctimas del robo intentan tomar acciones para detener a los atracadores, varios han resultado gravemente heridos con armas blancas, lo que calificó como falta de acción por parte de las autoridades policiales.

“Me contaron el caso de un motociclista que intentó capturar a un sujeto que se había hurtado un espejo, pero que infortunadamente resultó herido pues este no se percató que eran dos los ladrones y uno de ellos lo hirió con arma blanca, al propinarle una puñalada“, dijo Giordanelli.

Por ultimo invitó el Concejal a la ciudadanía a no comprar repuestos robados, pues esto incentiva aún más el delito y dijo no entender por qué no han actuado las autoridades en los puentes de las carreras 9 y 10, donde todos los pereiranos saben que van a parar todos los objetos que se roban en las calles.