Comandante del Batallón San Mateo desmiente presencia del ELN sobre la jurisdicción

Según el Comandante del batallón San Mateo de Pereira, en la jurisdicción del batallón San Mateo no hay presencia sobre hombres del ELN, lo anterior a raíz de la supuesta presencia de personas que habían intimidado recientemente a un líder de derechos humanos.

A raíz de las declaraciones del representante ante la Mesa Nacional de víctimas por Risaralda, Eisenhower Dejanon Zapata, donde según el líder social le habían hecho llegar intimidaciones para que se abstuviera de regresar a zonas entre Pueblo Rico y Mistrató, el teniente coronel Nelson Tamara, comandante del batallón San Mateo indicó que hay presencia permanentemente de tropas del Ejército en el sector, y no hay presencia de este grupo subversivo.

“En este momento no contamos con presencia de grupos armados organizados como el ELN, sabemos de informaciones que se tienen, pero esto en el departamento del Chocó.A pesar de esto tenemos tropas desplegadas en esta jurisdicción, especialmente en la vía que de Pereira hasta Guarato. No podemos decir que a 1 kilómetro, pero tenemos claro que a más de 10 kilómetros se tiene información por la comunidad misma de la zona, pero podemos estar tranquilos que en nuestra zona esto no se presenta” , dijo el Comandante del Batallón San Mateo.

Agregó el Oficial que sobre la zona se ha logrado recuperar la confianza y percepción de seguridad, que ligeramente se había visto empañada por el accionar en el vecino departamento del Chocó de algunos subversivos.