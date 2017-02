Comunidad denuncia caso de discriminación por discapacidad en Colegio de Pereira

Foto referencial Ingimage

Como una flagrante violación a los derechos humanos y de irrespeto a la igualdad calificaron los habitantes del barrio Tokio en la comuna VillaSantana, la negativa de las directivas del colegio del sector de recibir a un niño de 12 años en condición de discapacidad.

Esta es la historia de un menor de edad, en condición de discapacidad y habitante del sector de Tokio, a quien según sus padres de familia y líderes del sector las directivas de la institución educativa Jaime Salazar Robledo se niegan a recibirlo en primero de bachillerato por estar en silla de ruedas, teniendo excelentes calificaciones y quedándole el colegio a tan solo cinco cuadras de su vivienda.

“ Hay una señora que está tratando que le reciban el niño en la institución educativa Jaime Salazar Robledo pero no se lo reciben porque el niño siempre anda en una sillita de rueda, cuando este colegio tiene la forma de recibir pues el colegio tiene rampas y el niño es muy inteligente, solo le falta andar pero es muy inteligente y solo tiene 12 años, por eso hacemos un llamado a las directivas del colegio“, dijo Javier López presidente de la junta de acción comunal del barrio Tokio.

Con indignación e impotencia ante lo que han catalogado como una injusticia, los habitantes del sector de Tokio en villasantana exigen la intervención inmediata del secretario de educación del municipio de Pereira.

” A pesar que uno es Presidente de junta, yo les he dicho y allá no ponen ni buena cara y no dicen si quiera sí, lo que estaría agravando la situación y no es justo que se le niegue un derecho a un niño y sobretodo cuando hasta los mismo de compañeros se ofrecieron a ayudar“, dijo el Líder comunal.

El secretario responde

El titular de la cartera educativa de Pereira, Daniel Perdomo, sostuvo que no conoce en detalle el caso referido, pero anunció una investigación a fondo para conocer los hechos, donde se estaría presentando un caso de discriminación a un miembro de la comunidad educativa en el Colegio Jaime Salzar Robledo.

” Hay que revisar el caso porque no puedo afirmar que sea así, se debe revisar en qué términos se dio la presunta negativa del cupo y la violación a los derechos humanos, por lo tanto debo revisar muy bien este caso”, dijo el Directivo.

El secretario de Educación afirmó que una vez se tenga consolidada la información sobre lo ocurrido, entregará a la opinión pública las explicaciones correspondientes.